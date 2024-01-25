Çoban, ceset bulduğu için ifadesi için 2 saat bekletildi

ANTALYA'da ormanda Gürkan Kütük'e (26) ait cesedi bulan çoban Kerim Özkaya, ifadesi için 2 saat bekletilince, Hayvanlarımın başına bir şey gelecek. Sürekli bana '5 dakika sürecek' dediler, bu 5 dakikalar bir türlü bitmedi. Hayvanım dağıldı gitti dedi.

Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5123 Sokak, Batı Çevre Yolu kenarında yer alan ormanda dün saat 13.00 sıralarında keçi ve koyun sürüsünü otlatan Kerim Özkaya, ağaç altında bir kişiyi hareketsiz halde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, Gürkan Kütük olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kütük'ün cenazesi savcılık ve olay yeri incelemesinin ardında, ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna götürüldü. Kütük'ün cenazesini ormanda bulan çoban Kerim Özkaya, ifadesi için uzun bekletilince, sürüsünün uzaklaşmasını ve dağılmasını gerekçe göstererek tepki gösterdi. Polisleri ikna edemediğini söyleyen Özkaya, ekip aracında bekledi. Batı Çevre Yolu kenarındaki bariyerlerden sürüsüne bakan Kerim Özkaya, 'Hayvanlarımı güdüyordum, cesedi tesadüfen gördüm sonra polisleri arayarak durumu ihbar ettim. 1 saattir ifade vereceğim diye bekliyorum. Sürüm uzaklaştı, fazla beklemek istemiyorum. Hayvanlarımın başına bir şey gelecek. Daha önce de 6 koyunumu kurt yedi. Sürekli bana '5 dakika sürecek' dediler, bir türlü bu 5 dakikalar bitmedi. Hayvanım dağıldı gitti. Allah korusun hayvanlarım yola çıksa araba çarpsa zayiat vereceğim dedi.Yaklaşık 2 saat sonra ifadesine başvurulan Kerim Özkaya, ardından hayvanlarının başına gitti. (DHA)