 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çoban, ceset bulduktan sonra ifadesi için 2 saat bekletildi - Son Dakika
Üye Girişi

Çoban, ceset bulduktan sonra ifadesi için 2 saat bekletildi

Antalya'da ormanda bir ceset bulan çoban, ifadesi için 2 saat bekletildiğini ve hayvanlarının dağıldığını söyledi. Kerim Özkaya, polisleri arayarak durumu ihbar etti ancak uzun süre ifade vermek için beklemek zorunda kaldı. Çoban, hayvanlarının başına bir şey gelmesinden endişe duyduğunu belirtti.

Çoban, ceset bulduktan sonra ifadesi için 2 saat bekletildi
25.01.2024 - 11:54,
Abone Ol

ANTALYA'da ormanda Gürkan Kütük'e (26) ait cesedi bulan çoban Kerim Özkaya, ifadesi için 2 saat bekletilince, "Hayvanlarımın başına bir şey gelecek. Sürekli bana '5 dakika sürecek' dediler, bu 5 dakikalar bir türlü bitmedi. Hayvanım dağıldı gitti" dedi.

Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5123 Sokak, Batı Çevre Yolu kenarında yer alan ormanda dün saat 13.00 sıralarında keçi ve koyun sürüsünü otlatan Kerim Özkaya, ağaç altında bir kişiyi hareketsiz halde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, Gürkan Kütük olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kütük'ün cenazesi savcılık ve olay yeri incelemesinin ardında, ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.

Kütük'ün cenazesini ormanda bulan çoban Kerim Özkaya, ifadesi için uzun bekletilince, sürüsünün uzaklaşmasını ve dağılmasını gerekçe göstererek tepki gösterdi. Polisleri ikna edemediğini söyleyen Özkaya, ekip aracında bekledi. Batı Çevre Yolu kenarındaki bariyerlerden sürüsüne bakan Kerim Özkaya, "Hayvanlarımı güdüyordum, cesedi tesadüfen gördüm sonra polisleri arayarak durumu ihbar ettim. 1 saattir ifade vereceğim diye bekliyorum. Sürüm uzaklaştı, fazla beklemek istemiyorum. Hayvanlarımın başına bir şey gelecek. Daha önce de 6 koyunumu kurt yedi. Sürekli bana '5 dakika sürecek' dediler, bir türlü bu 5 dakikalar bitmedi. Hayvanım dağıldı gitti. Allah korusun hayvanlarım yola çıksa araba çarpsa zayiat vereceğim" dedi.

Yaklaşık 2 saat sonra ifadesine başvurulan Kerim Özkaya, ardından hayvanlarının başına gitti.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Kepez, Hayvanlar, Olaylar, Adli Tıp, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çoban, ceset bulduktan sonra ifadesi için 2 saat bekletildi - Son Dakika


13:02
İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum
12:53
Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız
12:32
Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10
Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:59
Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52
Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45
İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
11:42
Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı

Son Dakika
13:02 İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum
12:53 Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız
12:32 Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10 Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:42 Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı
11:59 Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52 Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45 İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
11:36 İBB adayı Murat Kurum seçim vaatlerini ve projelerini açıkladı
11:34 Mardin'de Hastanede Doğum Yaptıktan Sonra Eşini Öldüren Şahsın İfadesi Ortaya Çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 13:18:42. #1.11#
SON DAKİKA: Çoban, ceset bulduktan sonra ifadesi için 2 saat bekletildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement