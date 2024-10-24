Coca-Cola'nın Üçüncü Çeyrek Gelirleri Beklentileri Aştı - Son Dakika
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Coca-Cola'nın Üçüncü Çeyrek Gelirleri Beklentileri Aştı

Coca-Cola, gelirlerini 11,85 milyar ABD dolarına çıkararak tahminleri geride bıraktı.

24.10.2024 17:15
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ATLANTA, 24 Ekim (Xinhua) -- Coca-Cola Company, üçüncü çeyrek gelirlerinin 11,85 milyar ABD dolarına ulaştığını duyurdu. Şirketin söz konusu dönemdeki gelirlerinin 11,61 milyar ABD doları olacağı öngörülüyordu.

Şirketin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre faaliyet geliri 2,51 milyar ABD dolarına, net karı ise 2,85 milyar ABD dolarına ulaştı. Şirketin hisse başına karşılaştırılabilir kazancı, yüzde 5 artışla 0,77 ABD dolarına çıkarak tahminleri geride bıraktı.

Coca-Cola Company Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su James Quincey, "İşlerimiz, dinamik dış ortam karşısında direnç sergilemeye devam ediyor" dedi.

Kategorik olarak değerlendirildiğinde gazlı meşrubatlar ve Coca-Cola ticari markasının satışları sabit kaldı. Asya Pasifik, Latin Amerika, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'daki artışın etkisiyle Coca-Cola Şekersiz yüzde 11, çay ise yüzde 7 büyüdü.

Çin pazarındaki büyüme potansiyelinden bahseden Quincey, şirketin Çin pazarına yönelik uzun vadeli güvenini yineledi. CEO, şirketin gelecekteki büyüme fırsatlarını yakalamak üzere yatırımda bulunmaya devam edeceğini ifade etti.

Son yıllarda Coca-Cola Çin, Çin anakarasındaki çeşitli pazarlarda varlığını aktif şekilde genişleterek Güney Çin pazarındaki gelişimini derinleştiriyor.

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Finans, Güncel, CEO, Son Dakika

Son Dakika Güncel Coca-Cola'nın Üçüncü Çeyrek Gelirleri Beklentileri Aştı - Son Dakika

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