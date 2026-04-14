Çocuğa Sporla Adli Kontrol
Çocuğa Sporla Adli Kontrol

14.04.2026 15:18
Kayseri'de suça sürüklenen çocuk, spor ve sosyal projelere katılım şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri 4. Sulh Ceza Hakimliği, suça sürüklenen bir çocuk için "Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi" kapsamındaki spor okullarına kayıt olup devam etmesi ve "Sensiz Olmaz Projesi"ndeki çalışmalara katılması şartıyla adli kontrol kararı verdi.

Kayseri 4. Sulh Ceza Hakimliği, suça sürüklenen bir çocuğun, tutuklama tedbiri yerine, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in öncülüğünde başlatılan gençleri spora yönlendirip suçtan uzak tutmayı amaçlayan ERVA projesine kayıt olup devam etmesi ile Kocasinan Kaymakamlığı koordinasyonunda sürdürülen "Sensiz Olmaz Projesi" kapsamındaki çalışmalara katılması kararıyla adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmetti.

Suça sürüklenen çocuğa, spor okullarına kayıt olmaması ve çalışmalara katılmaması durumunda ilgili madde gereğince tutuklanacağı bildirildi.

ERVA ve "Sensiz Olmaz" projeleri

Gençleri spora yönlendirmek amacıyla hayata geçirilen ERVA Spor Okulları Projesi, geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor. Kayseri genelinde 66 mahallede faaliyet gösteren spor okulları, yaklaşık 16 bin lisanslı sporcuya ulaşarak hem sportif başarıyı artırmayı hem de gençlerin fiziksel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

"Sensiz Olmaz Projesi" ise çocukların suça sürüklenmesini önlemek, risk altındaki bireyleri korumak ve suça karışmış çocukların yeniden topluma kazandırılmasını sağlamak amacıyla yürütülüyor. Proje kapsamında sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerle çocukların toplumsal hayata daha güçlü bir şekilde katılması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuğa Sporla Adli Kontrol - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Çocuğa Sporla Adli Kontrol - Son Dakika
