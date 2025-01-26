Çocuk Damdan Düştü, Hayatını Kaybetti

Mersin'in Akdeniz ilçesinde evinin damından düşen çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Mesudiye Mahallesi'ndeki 3 katlı evin damından 21 Ocak'ta havalandırma boşluğuna düşen 16 yaşındaki Arda Alagöz, tedavi gördüğü Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Evinin damında kardeşiyle oyun oynarken dengesini kaybeden Alagöz, havalandırma boşluğuna düşmesi nedeniyle yaralanmıştı.
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