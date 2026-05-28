Çocuk Dostu Kitap Sayısı 2.354'e Ulaştı

28.05.2026 11:44
Bakan Göktaş, çocuk dostu kitap sayısının 2.354'e çıktığını ve zararlı içeriklere müdahale ettiklerini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "çocuk dostu" olarak önerilen kitap sayısının 2 bin 354'e ulaştığını bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocukları dijital mecralarda karşılaşabilecekleri risklerden korumak için içerikleri takip ettiklerini ve olumsuz ögelere müdahale ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda çeşitli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Göktaş, "Bakanlık bünyesinde oluşturulan, Çocuk İçin Dost Uygulamalar (DUY) ile siber zorbalık, sanal dolandırıcılık, müstehcenlik, zararlı yazılımlar, çocukların yaş düzeylerine göre gelişimine zarar veren içerikler, çocuk hakları ve mahremiyetinin ihlali, sağlık için tehlikeli madde temini, kimlik hırsızlığı gibi çocukların gelişimini olumsuz etkileyecek zararlı içeriklere müdahale ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Göktaş, riske maruz kaldığı belirlenen çocuklara, yaşadıkları şehrin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü aracılığıyla ulaşılarak, sağlıklı gelişimlerinin temini için gerekli adımları attıklarını, ekiplerin DUY web sitesi ve ihbar hattı ile de bugüne kadar dijital mecrada çocuklara yönelik 3 bin 100 zararlı içerik hakkında işlem yaptığını vurguladı.

Bakan Göktaş, çocuğun üstün yararı ilkesi doğrultusunda alanında uzman kişiler tarafından oluşturulan çalışma gruplarınca hazırlanan Çocuk Dostu Kitap Listesi'nin de geçen yıllarda kamuoyu ile paylaşıldığını hatırlattı.

Çalışma gruplarının, çocukların doğru kitap seçimine önderlik, ailelere de bu konuda rehberlik edecek çalışmalar yürüttüğünü belirten Göktaş, "Çocuklara yönelik basılı eserler titizlikle inceleniyor. Komisyonumuz tarafından listeye eklenen yeni yayınlarla birlikte 2018 yılından bu yana 'çocuk dostu' olarak önerdiğimiz kitap sayısı 2 bin 354'e ulaştı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
