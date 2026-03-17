Çocuk Edebiyatı Kongresi İstanbul'da

Onursal başkanlığını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yapacağı 2. Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi, 20-22 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin yapı taşlarını oluşturan eleştirel düşünme ve dijital yetkinlik becerileri, çocuk edebiyatının sunduğu yeni nesil anlatı imkanlarıyla buluşarak, öğrencilerin yalnızca bilgiyi alan değil, bilgiyi sanatla harmanlayan "yetkin" bireyler olarak yetişmesini hedefliyor.

Bu doğrultuda edebiyatın dijitalleşen yüzünü, pedagojik, etik ve estetik açılardan incelemek, yapay zekadan oyunlaştırmaya, artırılmış gerçeklikten erişilebilirliğe geniş bir yelpazede yeni yaklaşımlarla geliştirmek, paydaşlar arasındaki etkileşimi artırarak alandaki gelişmeleri, güncel sorunları ve çözüm önerilerini ortak bir zeminde ele almak ve böylelikle çocuk edebiyatına, çocuğa ve topluma katkı sağlamak amacıyla "Dijital Çağda Çocuk Edebiyatı ve Yeni Yaklaşımlar" temalı 2. Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi düzenlenecek.

İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezi'nde 20-22 Mayıs'ta gerçekleştirilecek kongrenin onursal başkanlığını Milli Eğitim Bakanı Tekin yapacak.

Kongre, öğretmenlerin yanı sıra paydaş kurumların temsilcileri, yazarlar, akademisyenler ve araştırmacıların katılımlarıyla "Dijital Çağda Çocuk Edebiyatı ve Yeni Yaklaşımlar" teması üzerine kaleme alınan bildiriler, çocukların ilgisini çekecek atölyeler ve alan uzmanlarının katılacağı panellerle "bilgi şöleni" havasında geçecek.

Kongrede, "Teknoloji Çağında Okuma Bilinci", "Etkileşimli ve Multimedya Anlatı Araçları", "Yapay Zeka ile Çocuk Edebiyatı İlişkisi", "Dijital Dünyada Çocuk Edebiyatının Oyunlaştırılması", "Dijitalleşmenin Çocuk Gelişimine Etkileri", "Çocuk Edebiyatında Erişilebilirlik" ile çocuk edebiyatının dil, pedagoji ve eleştiri boyutunu ele alan başlıklar altında bildiriler sunulacak.

Öte yandan, "Dijital Dünyada Erdemli Birey Yetiştirmek", "Çocuk Edebiyatında Yapay Zeka ve Etik Sorular", "Çocuk Edebiyatında Yeni Formlar ve Yaklaşımlar", "Kültürel Mirasın Aktarımında Dijital Çocuk Edebiyatı", "Öğretmenler ve Ebeveynler İçin Dijital Okuma Rehberliği", "Bilimsel Metinler ve Çocuk Okurluğu" ile "Çocuk Edebiyatı Yayıncılığı ve Okuma Verileri" başlıklarında paneller düzenlenecek.

Kongre kapsamında "Dijital Masal Anlatıcılığı Atölyesi", "Çocuklarla Yapay Zeka ile Hikaye Yazımı", "Görsel Okuryazarlık ve Kitap Resimleme Atölyesi", "Oyunlaştırılmış Edebiyat Atölyesi", "Dijital Görselliğin Gücü: Çocuk Edebiyatında İllüstrasyonun Yeni Yüzü" ve "Dijital Çizerlik 101: Çocuk Kitapları İçin İllüstrasyon Üretimi" gibi başlıklarda atölye çalışmaları da yapılacak.