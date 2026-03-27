Çocuk Gelişimi ve Hijyen Eğitimi Verildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından velilere çocuk gelişimi ve medya kullanımı, öğrencilere ise hijyen eğitimi anlatıldı.

Gelibolu Sağlıklı Hayat Merkezi personellerinden Çocuk Gelişimci Yeter Kaymaz tarafından, Çocuk Akademisi kapsamında TOBB Piri Reis Anaokulu velileri ve öğrencilerine yönelik eğitim verildi.

Programda velilere "okul öncesi dönemde oyun ve kitap seçimi", "tuvalet ve uyku eğitimi" ile "sağlıklı dijital araç ve medya kullanımı" konularında bilgi aktarıldı.

Öğrencilere ise "el ve tuvalet hijyeni" konusunda eğitim verilerek günlük yaşamda hijyen alışkanlıklarının önemi anlatıldı.