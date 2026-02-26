Çocuk İstismarı Davasında Cezalar Onandı

İstanbul'da, çocuklara gerçeğe aykırı cinsel istismar raporu düzenlediği gerekçesiyle tutuklu yargılanan çocuk ve ergen psikiyatristi Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu'na verilen 25 yıl 8 ay 26 gün hapis cezası ile diğer sanıklar hakkında kurulan hüküm hukuka uygun bulundu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi (istinaf), Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesince, 3 çocuk ve 1 müştekiye karşı işlediği eylemlerden dolayı sanık Zoroğlu'na verilen 25 yıl 8 ay 26 gün, sanık Ahmet Aktaş'a verilen 15 yıl 10 ay 18 gün hapis ile 4 sanık hakkındaki beraat kararına ilişkin incelemesini tamamladı.

Kararda, sanıklar Süleyman Salih Zoroğlu, Hüsnü Ağca ve Ahmet Aktaş'ın avukatları ile Cumhuriyet savcısı ve bazı katılanların istinaf başvurusunda bulunduğu aktarıldı.

Tutuklu sanık Zoroğlu'nun eylemlerinin, olay niteliğine ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde nitelendirilerek vasıflarının tayin edildiği belirtilen kararda, sanık hakkında kurulan hükümde usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı kaydedildi. Daire, bu gerekçelerle sanıkla ilgili yapılan istinaf başvurusunu reddetti.

Diğer sanık Ahmet Aktaş hakkında da yerel mahkemece yapılan yargılama sonunda verilen hükümde usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı ifade edilen kararda, sanığın avukatının istinaf başvurusunda ileri sürdüğü nedenlerin yerinde olmadığı belirtildi.

İstinaf başvurusunun esastan reddine hükmeden daire, diğer sanıklar için yapılan istinaf başvuruları da yerel mahkemenin kararı uygun olduğu gerekçesiyle kabul etmedi.

Dosya Yargıtay'a gönderildi

Dosya, istinafın kararının ardından temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderildi.

İstanbul'da, bazı ailelerin Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu'nun, "Çocuklarıyla ilgili hızlıca Çekingen Kişilik Bozukluğu (ÇKB) tanısı koyup seans arasında ketamin isimli madde verdiği, cinsel içerikli sorular yöneltilen çocukların bedensel ve ruhsal yönden sağlıklarının bozulmasına neden olduğu ve aileleri cinsel istismarla suçlayarak maddi menfaat karşılığında tehdit ettiği" yönündeki şikayeti üzerine yürütülen soruşturma sonucunda Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlanmıştı.

20 ailenin müşteki, yaşları 7 ila 18 arasında değişen ikisi kardeş 21 çocuğun da "mağdur" olarak yer aldığı iddianamede, Zoroğlu'nun çocuklara gerçeğe aykırı şekilde cinsel istismar raporu çıkardığı belirtilmişti.

Zoroğlu hakkında 21 kez "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", 21 kez "eziyet", 4 kez "iftira", 2 kez "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 2 kez "şantaj", 2 kez "uyuşturucu madde kullanımını özendirme", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından toplam 96 yıldan 972 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, Zoroğlu'nun eşi ve klinik idaresini takip eden Özgül Zoroğlu, klinikte psikolog olan Ahmet Aktaş, klinikte bir süre çalışan doktor Hüsnü Ağca, klinik sekreteri İnci Arslan ve klinikte psikolog olarak görev yapan Zeynep Akgül'ün de benzer suçlardan hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Davayı 6 Mart 2025'te karara bağlayan Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Süleyman Salih Zoroğlu'nu "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 14 yıl 22 gün hapis ve 18 bin 740 lira adli para cezasına çarptırmıştı.

Sanık Zoroğlu'na, Ali Mirza K. ve Dila B'ye karşı işlediği "çocuğa karşı eziyet" suçundan 2 yıl 6'şar ay, Elanur C'ye karşı "çocuğa karşı eziyet" suçundan 3 yıl 4 ay, müşteki Cevdet C'ye karşı işlediği "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak" suçundan 1 yıl 8 ay, "şantaj" suçundan 10 ay 4 gün, "özel hayatın gizliliğini ihlali" gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verilmişti.

Böylece Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu hakkında toplam 25 yıl 8 ay 26 gün hapis cezası kararlaştırılmıştı.

Sanık Ahmet Aktaş'ın "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 11 yıl 8 ay 18 gün hapis ve 15 bin 600 lira adli para cezası, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak" suçundan 1 yıl 8 ay ve mağdur Ali Mirza K'ye yönelik "çocuğa karşı eziyet" suçundan 2 yıl 6 ay hapsine hükmedilmişti.

Mahkeme tutuksuz sanıklar Özgül Zoroğlu, Hüsnü Ağca, İnci Arslan ve Zeynep Akgül'ün ise üzerlerine atılı suçlardan beraat kararı vermişti.