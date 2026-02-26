Çocuk İstismarı Davasında Cezalar Onandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çocuk İstismarı Davasında Cezalar Onandı

26.02.2026 09:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Zoroğlu'na 25 yıl 8 ay hapis cezası verildi, Yargıtay'a temyiz başvurusu yapıldı.

İstanbul'da, çocuklara gerçeğe aykırı cinsel istismar raporu düzenlediği gerekçesiyle tutuklu yargılanan çocuk ve ergen psikiyatristi Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu'na verilen 25 yıl 8 ay 26 gün hapis cezası ile diğer sanıklar hakkında kurulan hüküm hukuka uygun bulundu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi (istinaf), Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesince, 3 çocuk ve 1 müştekiye karşı işlediği eylemlerden dolayı sanık Zoroğlu'na verilen 25 yıl 8 ay 26 gün, sanık Ahmet Aktaş'a verilen 15 yıl 10 ay 18 gün hapis ile 4 sanık hakkındaki beraat kararına ilişkin incelemesini tamamladı.

Kararda, sanıklar Süleyman Salih Zoroğlu, Hüsnü Ağca ve Ahmet Aktaş'ın avukatları ile Cumhuriyet savcısı ve bazı katılanların istinaf başvurusunda bulunduğu aktarıldı.

Tutuklu sanık Zoroğlu'nun eylemlerinin, olay niteliğine ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde nitelendirilerek vasıflarının tayin edildiği belirtilen kararda, sanık hakkında kurulan hükümde usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı kaydedildi. Daire, bu gerekçelerle sanıkla ilgili yapılan istinaf başvurusunu reddetti.

Diğer sanık Ahmet Aktaş hakkında da yerel mahkemece yapılan yargılama sonunda verilen hükümde usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı ifade edilen kararda, sanığın avukatının istinaf başvurusunda ileri sürdüğü nedenlerin yerinde olmadığı belirtildi.

İstinaf başvurusunun esastan reddine hükmeden daire, diğer sanıklar için yapılan istinaf başvuruları da yerel mahkemenin kararı uygun olduğu gerekçesiyle kabul etmedi.

Dosya Yargıtay'a gönderildi

Dosya, istinafın kararının ardından temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderildi.

İstanbul'da, bazı ailelerin Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu'nun, "Çocuklarıyla ilgili hızlıca Çekingen Kişilik Bozukluğu (ÇKB) tanısı koyup seans arasında ketamin isimli madde verdiği, cinsel içerikli sorular yöneltilen çocukların bedensel ve ruhsal yönden sağlıklarının bozulmasına neden olduğu ve aileleri cinsel istismarla suçlayarak maddi menfaat karşılığında tehdit ettiği" yönündeki şikayeti üzerine yürütülen soruşturma sonucunda Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlanmıştı.

20 ailenin müşteki, yaşları 7 ila 18 arasında değişen ikisi kardeş 21 çocuğun da "mağdur" olarak yer aldığı iddianamede, Zoroğlu'nun çocuklara gerçeğe aykırı şekilde cinsel istismar raporu çıkardığı belirtilmişti.

Zoroğlu hakkında 21 kez "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", 21 kez "eziyet", 4 kez "iftira", 2 kez "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 2 kez "şantaj", 2 kez "uyuşturucu madde kullanımını özendirme", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından toplam 96 yıldan 972 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, Zoroğlu'nun eşi ve klinik idaresini takip eden Özgül Zoroğlu, klinikte psikolog olan Ahmet Aktaş, klinikte bir süre çalışan doktor Hüsnü Ağca, klinik sekreteri İnci Arslan ve klinikte psikolog olarak görev yapan Zeynep Akgül'ün de benzer suçlardan hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Davayı 6 Mart 2025'te karara bağlayan Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Süleyman Salih Zoroğlu'nu "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 14 yıl 22 gün hapis ve 18 bin 740 lira adli para cezasına çarptırmıştı.

Sanık Zoroğlu'na, Ali Mirza K. ve Dila B'ye karşı işlediği "çocuğa karşı eziyet" suçundan 2 yıl 6'şar ay, Elanur C'ye karşı "çocuğa karşı eziyet" suçundan 3 yıl 4 ay, müşteki Cevdet C'ye karşı işlediği "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak" suçundan 1 yıl 8 ay, "şantaj" suçundan 10 ay 4 gün, "özel hayatın gizliliğini ihlali" gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verilmişti.

Böylece Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu hakkında toplam 25 yıl 8 ay 26 gün hapis cezası kararlaştırılmıştı.

Sanık Ahmet Aktaş'ın "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 11 yıl 8 ay 18 gün hapis ve 15 bin 600 lira adli para cezası, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak" suçundan 1 yıl 8 ay ve mağdur Ali Mirza K'ye yönelik "çocuğa karşı eziyet" suçundan 2 yıl 6 ay hapsine hükmedilmişti.

Mahkeme tutuksuz sanıklar Özgül Zoroğlu, Hüsnü Ağca, İnci Arslan ve Zeynep Akgül'ün ise üzerlerine atılı suçlardan beraat kararı vermişti.

Kaynak: AA

Yargıtay, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuk İstismarı Davasında Cezalar Onandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Babacan: Yargıyı siyasetin gölgesinden çıkarın Ali Babacan: Yargıyı siyasetin gölgesinden çıkarın
16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı 16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
3 ile kuvvetli kar uyarısı Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi 3 ile kuvvetli kar uyarısı! Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi
Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı
Kış Olimpiyatları’na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı Kış Olimpiyatları'na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı
Düşen F-16’dan kafa karıştıran yeni görüntü Havada 2 kere patlamış Düşen F-16'dan kafa karıştıran yeni görüntü! Havada 2 kere patlamış

10:22
Wanda Nara’dan olay hareket Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı
10:18
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
10:09
MSÜ Hava Harp Okulu’nda uyuşturucu soruşturması 9 asker gözaltında
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması! 9 asker gözaltında
10:08
Galatasaray turladı, ülke puanı yükseldi İşte son durum
Galatasaray turladı, ülke puanı yükseldi! İşte son durum
10:06
Ev sahipleri dikkat Bunu yapmayan yandı, süreç 3 gün sonra başlıyor
Ev sahipleri dikkat! Bunu yapmayan yandı, süreç 3 gün sonra başlıyor
09:49
TFF’nin Galatasaray paylaşımına eski vekilden bile tepki var: Tebrik değil yenilgi bildirisi
TFF'nin Galatasaray paylaşımına eski vekilden bile tepki var: Tebrik değil yenilgi bildirisi
09:36
Rusya, İran’a neden yardım etmiyor Putin açık açık söylemiş
Rusya, İran'a neden yardım etmiyor? Putin açık açık söylemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 10:42:11. #7.11#
SON DAKİKA: Çocuk İstismarı Davasında Cezalar Onandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.