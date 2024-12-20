Çocuk İstismarına İlişkin Ciddi Suçlamalar - Son Dakika
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Çocuk İstismarına İlişkin Ciddi Suçlamalar

Kani A. isimli şahsın 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 28 yıl 6 ay hapis cezası talep ediliyor. İddianamede, şüphelinin DNA örnekleri ile ilgili belgelerle suçlandığı belirtiliyor. Bakiye Yeniçeri'nin durumu ve diğer ilgili şahısların ifadeleri de davada yer alıyor.

20.12.2024 16:18
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'ÇOCUKLARIN BABASI İSTİSMARDA BULUNDU'

İddianamede; 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 28 yıl 6 ay hapis cezası talep edilen, Sıla'nın bırakıldığı evin sahibi Kani A., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Kani A., "Sıla ve ablasına hiçbir zaman cinsel amaçlı veya normal olarak temasta bulunmadım. Bakiye ve çocuklarını 2-3 haftadır tanıyorum. Bakiye ile herhangi bir ilişkim bulunmuyor. Bakiye, çocuklarına bakmadığını, çocuklarını sürekli benim ikametime yollayıp oğlum K.A.'ya bıraktı" dedi.

İddianamede, "Şüpheli Kani A., yönünden yapılan değerlendirmede; şüpheli her ne kadar üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyip Sıla'ya cinsel amaçlı veya normal olarak temasta bulunmadığını belirtmiş ise de adli tıp raporunda maktulden elde edilen tırnak örneklerinden elde edilen DNA örneğinin kendi DNA'sı ile uyumlu olduğunun belirtilmesi sebebiyle şüphelinin maktule 05.09.2024 tarihinde evinde bulunduğu sırada maktule karşı cinsel istismar ve çocuğa karşı cebir kullanarak cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarını işlediği ve hakkında iddianame düzenlemeye yeterli delilin bulunduğunun

değerlendirildiği" denildi.

'SUÇU BİLDİRMEDİ'

Bakiye Yeniçeri'nin dini nikahla birlikte yaşadığı Sanlı Ö. de hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Eve geldiğinde çoğu zaman çocukların evde olmadığını öne süren Sanlı Ö., "Bana bu iftirayı Bakiye'nin babası ve ablaları atıyor. Onlara para vermemesi ve Bakiye'ye de kendisine bakması sebebiyle, onu çalıştırıp para kazanamamaları sebebiyle bana iftira atıyor. Bakiye, daha önceden birkaç aileye çocuklarına bakmaları için bıraktı. Bakiye bana Sıla bebeğin bezinde kan gördüğünü söyledi ancak cinsel amaçlı gelip gelmediğini söylemedi" dedi.

İddianamede, Sanlı Ö.'nün hakkındaki suçlamayı kısmın inkar ettiği belirtilerek, "Şüpheli Bakiye'nin kendisine maktul Sıla'nın kanlı bezini gördüğünü söylediği ve cinsel istismara uğradığını belirtmesine rağmen, herkesin suç olacağını bilebileceği bu bilgi neticesinde yetkili makamlara bildirimde bulunmaması sebebi ile üzerine atılı eylemlerine uyan 15 yaşını doldurmamış çocuğa karşı işlenen suçu bildirmeme suçunu işlediği tüm dosya kapsamından anlaşılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

'İKİ ÇOCUĞUN DA BABASI DEĞİLİM'

Bakiye Yeniçeri'nin resmi nikahlı eşi Ü.Y. de verdiği ifadesinde 6 yıl önce evlendiklerini belirterek, "Evlendiğimizde eşim büyük kızına hamileydi. Bakiye bebeğinin babasının öldüğünü söyledi. Ben de bu durumu kabul ettim, 6 ay evli kaldım daha sonra ayrı ayrı yaşamaya başladık. Ancak nafaka vermemek için boşanma davası açmadım, Kayseri'ye gittim. Bakiye ve başka hiç kimseyle irtibat kurmadım. Resmi olarak boşanmadığımız için Bakiye'nin ikinci çocuğu Sıla bebek doğduğunda kayıtlara babası olarak geçtim. Ancak bildiğim kadarıyla, Sıla bebeğin biyolojik babasının B.K. isimli şahıs olduğunu öğrendim. Bakiye'yi 5 senedir görmedim. Her iki çocuğun da biyolojik babası değilim. Eşimden boşanmadığım için iki çocuğun da nüfus kayıtlarında babası olarak yer alıyorum, biyolojik babası olmasam da Sıla bebeğe yapılan eylemler sebebiyle davacı ve şikayetçiyim" dedi.

İddianamede, mahallenin müezzini Şener U.'nun da tanık olarak ifadesine yer verildi. Şener U., 6 Eylül'de saat 17.00 sıralarında Kani A.'nın evlerinin balkonunda oğlu R.A.'nın Sıla'yı gördüğünü belirterek, "Çocuk kolları ile sararak havaya kaldırdı. Ne yapıyorsun, bırak çocuğu düşüreceksin" diye seslendim. Çocuğun bıraktığı Sıla dengesini kaybederek kafasını balkonun demirine çarptı. Akabinde ikisi birden koşarak evin içine girdi. Ben de daha sonra evime gitti. Bir gün sonra saat 13.00 sıralarında yine camiye giderken Bakiye Yeniçeri'yi sokak üzerinde gördüm. Kendisine çocuğun Sıla ile balkonda tehlikeli oyun oynarken gördüğümü söyledim. 'Kızın balkondan düşer' diye dikkatli olması konusunda uyardım. Bakiye ise yanımdan ayrıldı" dedi.

Kaynak: DHA

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