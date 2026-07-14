Çocuk Koruma Kanunu İçin Ziyaret

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'yle ilgili CHP TBMM Grubu'nu ziyaret etti.

Usta, TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ve Komisyon Üyesi AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci ile CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'e kanun teklifine ilişkin bilgi verdi.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Usta, Yeni Yol Partisi ve CHP'yi ziyaret ederek, kanun teklifinin komisyondaki görüşmelerinde destek beklediklerini söyledi.

"Başka bir ziyaret olacak mı?" sorusu üzerine Usta, İYİ Parti'yi de ziyaret etmek istediklerini, bu konuda kendileri ile görüştüklerini aktardı.

DEM Parti'yi de ziyaret ettiklerini bildiren Usta, görüşmede DEM Parti'nin de bu konuda adım atılması gerektiğini ifade ettiklerini belirtti.

DEM Parti'nin, kanun teklifini inceledikten sonra görüşünü bildireceğini aktaran Usta, şunları kaydetti:

"Herkesin, bu konuda mutlaka bir adım atılması, özellikle koruyucu ve önleyici tedbirlerin ön planda tutulması, çocukların üstün yararının korunması gerektiği konusunda görüşleri var. Kanun teklifiyle ilgili genel bir yorum yapmadılar açıkçası çünkü 'henüz inceleyeceğiz' dediler. Komisyonda herhalde fikirlerini açıklayacaklar diye düşünüyorum."

Usta, "Meclis'in çalışma takvimi etkilenir mi?" sorusuna ise "Meclis'in çalışma takvimi şu anda tam net değil. Önümüzde epey bir paketimiz var ama bu 18 maddelik kanun teklifinin de bitirilmesini arzu ediyoruz." yanıtını verdi.

"Yapıcı katkılarımızı ve eleştirilerimizi yapmaya devam edeceğiz"

CHP Grup Başkanvekili Emir ise ziyaret için Usta'ya teşekkür etti.

Usta ve Komisyonun, kanun teklifini Meclis'e sunduktan sonra kendilerini ziyaret ettiğine dikkati çeken Emir, "Kendilerine teşekkür ediyoruz ama şu anda suça sürüklenen çocuklarla ilgili bir Komisyon raporu var. O komisyon raporu henüz Genel Kurul'da görüşülmedi ve Genel Kurul'da değerlendirilip oylanmadı. Dolayısıyla o rapor henüz kesinleşmeden, tartışmalar bitirilmeden kendi başlarına, kendi çalışmalarıyla böyle bir teklif hazırlamış olmaları baştan büyük bir eksiklik." dedi.

"İnfaz ağırlıklı, cezaları artıran, özellikle belli suç tiplerinde hakimlere geniş takdir yetkisi veren, bu geniş takdir yetkisini hangi kriterlere bağladığını somut olarak ortaya koymayan, 'cezaları artırırsak, suçu azaltırız' sığlığına düşmüş bir teklifle karşı karşıyayız" ifadesini kullanan Emir, çocukları suç ve şiddetten koruyacak, caydırıcı ve önleyici olacak bir teklife ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Emir, görüşmede, teklifle ilgili eleştirilerini dile getirdiklerini belirterek, "Komisyonda da Genel Kurul'da da bu kanunla ilgili yapıcı katkılarımızı ve eleştirilerimizi yapmaya devam edeceğiz." dedi.