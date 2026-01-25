Tepebaşı'nda 2025 Yılı Boyunca 615 Çocuk Enstrümanları Yakından Tanıma Fırsatı Buldu - Son Dakika
Tepebaşı'nda 2025 Yılı Boyunca 615 Çocuk Enstrümanları Yakından Tanıma Fırsatı Buldu

25.01.2026 13:37  Güncelleme: 16:23
Tepebaşı Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası Eğitim ve Çalışma Merkezi, 2025 yılı boyunca 12 farklı okuldan gelen 615 çocuğa müzik aletlerini tanıtarak müzikle buluşturdu.

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası Eğitim ve Çalışma Merkezi, 2025 yılı boyunca yürüttüğü tanıtım çalışmalarıyla çocukları müzikle buluşturdu. Yıl boyunca 12 farklı okuldan toplam 615 çocuk, merkezde enstrümanları yakından tanıma fırsatı buldu.

Tepebaşı Belediyesi Ferdi Zeyrek Yaşam Merkezi'nde yer alan Tepebaşı Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası Eğitim ve Çalışma Merkezi'nde gerçekleştirilen ziyaretlerde, 12 farklı okuldan gelen 615 çocuk, farklı müzik aletlerini inceleyerek eğitmenlerden bilgi aldı. Enstrümanları tanıyan çocuklar, merak ettikleri sorulara da yanıt bulurken keyifli ve öğretici anlar yaşadı.

Belediye Başkanı Ahmet Ataç, sanatla erken yaşta tanışan çocukların gelişimine dikkati çekerek, "Sanatla uğraşan çocukların dünyaya bakış açısı değişiyor. Bu çocuklar hem daha özgüvenli oluyor hem de eğitim hayatlarında daha başarılı bireyler olarak yetişiyor. Çocuklarımızı sanatın her alanıyla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

