Çocuklar Camiye Programı Ödül Töreni
12.02.2026 01:53
Diyanet Başkanı Arpaguş, çocukların ibadetle bağlarını güçlendiren programı vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "Haydi, Çocuklar Camiye" programı kapsamında çocukların hep birlikte ibadet etmenin güzelliklerini doyasıya yaşama imkanı bulduğunu söyledi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre Arpaguş, Sincan'da Fatih Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Haydi, Çocuklar Camiye" programının ödül törenine katıldı.

Burada konuşan Arpaguş, programın sadece bir ödül töreninden ibaret olmadığını belirterek, İslam'ın güzelliklerini gelecek nesillere taşıma gayretinin somut bir ifadesi ve neticesi olduğunu söyledi.

Çocukların gönül dünyalarında ve körpecik dimağlarında camiye dair silinmez hatıraları biriktirme çabasının güzel bir sonucu olduğunu ifade eden Arpaguş, "Allah'a sonsuz şükürler olsun ki, bugün bu salonda, bu çabanın karşılığını almış olmanın huzurunu hep birlikte yaşıyoruz. İnanıyorum ki bu güzel çalışma ve bu anlamlı ödül töreni, çocuklarımızın unutamayacakları bir hatıra olarak hafızalarına kazınacaktır. İbadet alışkanlıklarının hayat boyu devam etmesini sağlayacak ve yavrularımızın mabetle, camiyle, ibadetle ve Allah'a kullukla olan irtibatını daha da pekiştirecektir." diye konuştu.

Arpaguş, projenin en güzel yönlerinden bir tanesinin de çocukların camiye ve ibadete teşvik edilmesi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sevgiyle ve sabırla yürütülen bu süreçte çocuklarımız, hep birlikte ibadet etmenin güzelliklerini doyasıya yaşama imkanı buldular. 3 hafta gibi bir sürede beş vakit camilerimize koştular. Bu manevi iklimin içerisinde nefes aldılar. İnancımızı, ibadetlerimizi ve değerlerimizi severek, isteyerek yaşama ve öğrenme fırsatı buldular. Çocuklarımızın eğitimiyle alakalı olarak dinimizin bizden istediği de budur. Zorlayarak, zorlaştırarak değil kolaylaştırarak öğretmek. Nefret ettirerek değil sevdirerek, sevindirerek, müjdeleyerek öğretmek."

"Geleceğe dair umutlarımız yeşermiştir"

Başkan Arpaguş, "Haydi Çocuklar Camiye" projesinin çocukların camiyle ve ibadetle nasıl güçlü bir bağ kurulacağını göstermesi açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Sadece yaz Kur'an kurslarında camiye koşan çocuklar değil, diğer zamanlarda da mahalle camiine, oradaki sosyal hayata, ibadet hayatına katılmaları, yavrularımızın yakınlaşma kurmaları son derece önemlidir. Bu projeyi tamamlayan binlerce çocuğumuzla hep birlikte gerçekleştirdiğimiz bu şölen, bunun en somut örneklerinden birisidir. Proje kapsamında yaklaşık 2 bin çocuğumuzun camilerimize düzenli olarak devam etmesi, yüzlercesinin hiçbir vakti aksatmadan bu süreci tamamlaması, bizlere tarifsiz bir mutluluk yaşatmıştır. Geleceğe dair umutlarımız yeşermiştir."

Sizler, bu program sayesinde namaz alışkanlığı edinmenin, iradenizi kullanmayı ve kendinizi disipline etmeyi bir metot olarak yollarını öğrendiniz. Bugün alacağınız ödüller elbette kıymetlidir. Ancak, asıl ödül, kalplerinizde yaşadığınız, yüreğinizde hissettiğiniz bu güzel duygular ve kazandığınız bu kalıcı alışkanlıklar ve güzelliklerdir. Bunlar, size hayat boyu rehberlik edecek çok önemli kazanımlardır."

"Onların kalplerini kazanmaya çalışmalıyız"

Arpaguş, "Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et." ayet-i kerimeyi hatırlatarak, "Allah'ın bu ayetle bizlere yüklediği sorumluluk şudur, ailemize ve çocuklarımıza namazı öğreteceğiz, hem de kendimiz bizzat onlara örneklik ve önderlik edeceğiz. Peygamber Efendimiz (s.a.s) de 'Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha değerli bir bağışta bulunamaz' buyuruyor. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) bir babanın evladına bırakacağı en güzel hasletin güzel ahlak olduğunu ifade ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Günümüzde çocukların zihin ve gönül dünyalarının çok yönlü bir kuşatma altında olduğuna da değinen Arpaguş, dijital bağımlılıklar, kötü alışkanlıklar, bilinçsiz tüketim anlayışı ve iletişim dilindeki olumsuzlukların çocukların ruh dünyasını bulandırdığını aktardı.

Arpaguş, Haydi Çocuklar Camiye programının çocukları toplum içerisindeki bu kuşatmaya karşı güvenli bir alan olan camilere taşıma ve orada onları terbiye etme imkanı sunacağını belirterek, "Elbette bu çalışma güzel bir örnek ve somut bir gayrettir. Ancak, bununla yetinemeyiz. Gerek anne-babalar ve gerekse din görevlileri olarak daha çok gayret göstermeliyiz. Çocuklarımıza dini ve ahlaki değerleri benimsetecek, ibadeti, camiyi ve cemaati sevdirecek daha nice çalışmalarla onların kalplerini kazanmaya çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Törene, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hafiz Osman Şahin, Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve Sincan İlçe Müftüsü Musa Uzun ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA

