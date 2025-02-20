Çocuklar Çamlıca'da Karın Keyfini Çıkardı

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Çamlıca'da çocuklar karın keyfini çıkardı

İSTANBUL - İstanbul'da dün başlayan kar yağışının ardından İstanbul Valiliği 20 Şubat'ta eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini açıklamıştı. Okulların tatil olmasıyla çocuklar Çamlıca Tepesi'nde karın tadını çıkardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da dün itibari ile kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışının ardından İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada 20 Şubat'ta eğitim ve öğretime bir gün ara verileceği belirtildi. Dün akşam saatlerinde tatil haberini alan çocukların mutluluğu bugün de devam etti. Okulların tatil olmasıyla birlikte aileleri ile sokaklara çıkan çocuklar kar topu oynayarak, kardan adam yaparak karın tadını doyasıya çıkarttı. Anadolu Yakası'nda yağışın en etkili olduğu noktalardan biri olan Çamlıca Tepesi'nde de çocukların karın keyfini çıkardığı görüldü.

Kar topu oynamak için Çamlıca Tepesi'ne gelen 10 yaşındaki Mehmet Fatih Kılıç, "Kar tatili çok güzel geçiyor. Kar topu savaşı yapıyoruz, kar tatili haberini alınca buraya geldik." dedi.