 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çocuklar, Filistinli çocuklar için yürüdü - Son Dakika
Üye Girişi

Çocuklar, Filistinli çocuklar için yürüdü

Çocuklar, Filistinli çocuklar için yürüdü Kırşehir'de; Dünya Şehit Çocukları Gününde çocuklar, Filistinli çocuklar için yürüdü.

Çocuklar, Filistinli çocuklar için yürüdü
23.12.2023 - 20:53,
Abone Ol

Çocuklar, Filistinli çocuklar için yürüdü

KIRŞEHİR - Kırşehir'de; Dünya Şehit Çocukları Gününde çocuklar, Filistinli çocuklar için yürüdü.

Program; Ahi Evran Külliyesi önünde başladı. Programa katılan çocuklar, ellerinde Türk Bayrakları ve Filistin Bayrağı taşıdı. İsrail-Filistin savaşının yer aldığı görselleri taşıyan çocuklar, 'Şehitler Ölmez, Kahrolsun İsrail' şeklinde slogan attı. Cacabey Meydanına kadar gerçekleşen yürüyüş sonunda Kuzey Irak Hakurk Bölgesinde 'Pençe' harekatında Hakkari Dağ Komando Tugayına bağlı birlikte şehit olan askerler için de gıyabi cenaze namazı kılınarak dua edildi.

Dua sonrası Filistin'de hayatını kaybeden çocuklar için yardım çağrısında bulunuldu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Filistin, Kırşehir, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuklar, Filistinli çocuklar için yürüdü - Son Dakika


21:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız
20:19
İYİ Parti'den milli yas çağrısı İYİ Parti'den milli yas çağrısı
20:09
Cezaevine gönderilen Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı Cezaevine gönderilen Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı
19:19
Şehit haberleri sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları Şehit haberleri sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları
19:18
TIR şoförünü rehin alan adamı Bakan Yerlikaya ikna etti TIR şoförünü rehin alan adamı Bakan Yerlikaya ikna etti
18:58
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit düştü Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit düştü
18:28
Comanchero çetesinin lüks araçları artık polisin hizmetinde Comanchero çetesinin lüks araçları artık polisin hizmetinde
18:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yakında açıklayacağız'' diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yakında açıklayacağız'' diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı

Son Dakika
21:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız
20:19 İYİ Parti'den milli yas çağrısı
20:09 Cezaevine gönderilen Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı
19:19 Şehit haberleri sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları
19:18 TIR şoförünü rehin alan adamı Bakan Yerlikaya ikna etti
18:58 Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit düştü
18:28 Comanchero çetesinin lüks araçları artık polisin hizmetinde
18:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yakında açıklayacağız'' diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı
17:41 Taksiciler TAG sürücüsü yaşlı adamı tehdit etti: Bir daha görürsem seni bu arabaya gömerim
17:12 Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır şoförü rehin alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 21:47:41. #1.12#
SON DAKİKA: Çocuklar, Filistinli çocuklar için yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement