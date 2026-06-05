Çocuklar İçin Çevre Haftası Etkinlikleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Türkiye Çevre Haftası kapsamında Saraçoğlu Mahallesi'nde çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.

"Dünya Bize Emanet" temalı etkinlikler kapsamında çocukların farkındalıklarının artırılmasına yönelik aktiviteler yapıldı.

Çocuklar gün boyunca çeşitli atölye çalışmaları, şişme oyun alanları ve sahne etkinlikleriyle keyif dolu anlar yaşadı.

AA muhabirine konuşan 10 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Betül Mina Torun, Çevre Haftası dolayısıyla etkinlikte çeşitli atölyelere katıldığını söyledi.

Torun, doğayı korumak için çöplerin yerlere değil, çöp kovalarına atılması ve ağaç dikimi yapılarak yeşil alanların artırılması gerektiğini ifade etti.

Gün boyunca rüzgar gülü yapma, ahşap boyama gibi eğlenceli etkinliklere katıldığını söyleyen 4. sınıf öğrencisi Elif Irmak da "Doğayı ve çevreyi korumamız gerekiyor." dedi.

Etkinlikler, 7 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek.