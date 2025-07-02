Çocuklar için Doğa Drama Atölyeleri

Salt Beyoğlunun, çocukların doğayla kurduğu bağı güçlendirmek amacıyla "Hayvanların Yaşamı" ve "Anadolu'nun Bitki Mirası" sergilerine paralel olarak düzenlediği drama atölyeleri 5 Temmuz'da başlayacak.

Salt Beyoğlundan yapılan açıklamaya göre, drama eğitmeni Rojda Karaş'ın yürütücülüğündeki atölyelerde çocuklar, ses, ritim ve bedenleri aracılığıyla doğayla kurdukları bağı keşfetme fırsatı bulacak.

Atölyeler süresince canlandırmalar ve geri dönüşüm malzemeleriyle yapılacak üretimler ile dönüşüm, empati ve görünmezlik gibi kavramlar ele alınacak.

Salt Beyoğlu Açık Sinema'da, 5-26 Temmuz'da düzenlenecek atölyelere, 7-11 yaşındaki çocuklar katılabilecek.

Katılımcılar "Hayvanların Yaşamı" sergisindeki "Ses Mekanı"ndan hareketle gerçekleştirilecek "Sese Yolculuk: Gizli Sesler Senfonisi" atölyesinde, geri dönüşüm malzemeleriyle kendi enstrümanlarını üreterek doğadaki sesleri temsil etmenin yollarını araştıracak.

Katılımın 20 kişiyle sınırlı olacağı atölye, 5 ve 10 Temmuz'da 10.00-12.30 saatlerinde yapılacak.

"Filin Gözünden Dünya: Dönüşen Değerler" atölyesi

Elmas Deniz'in "Hayvanların Yaşamı"ndaki işlerinden hareketle düzenlenen "Filin Gözünden Dünya: Dönüşen Değerler" atölyesinde katılımcılar, gereksiz gibi görünen nesnelere farklı bir gözle bakmayı deneyerek, bunların ardındaki değerleri keşfe çıkacak.

Algının biçimlenmesi, dönüşüm ve görünmezlik kavramlarını irdeleyen katılımcılar, unutulmaya yüz tutan varlıkların duyusal dünyalarını araştıracak.

Atölye, 19 Temmuz'da 10.00-12.30 saatlerinde düzenlenecek.

"Kökten Kök'e Mesaj Var" atölyesi

"Anadolu'nun Bitki Mirası" sergisinden hareketle hazırlanan "Kökten Kök'e Mesaj Var" atölyesinin katılımcıları, bitkilerin formlarını ve aralarındaki sessiz iletişimi kendi bedenleri aracılığıyla araştıracak, gruplar halinde sahnelemeler yaparak bitkilerin yaşamını hayal etmeye çalışacak.

Program, 26 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Atölye çalışmalarına paralel olarak, Umut Ceyhan Akyol'un rehberliğinde, yetişkinlere yönelik sergi turları da düzenlenecek.???????