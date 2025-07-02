Çocuklar için Doğa Drama Atölyeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çocuklar için Doğa Drama Atölyeleri

02.07.2025 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salt Beyoğlu'nda, çocuklar için doğayla bağ kuracak drama atölyeleri 5 Temmuz'da başlıyor.

Salt Beyoğlunun, çocukların doğayla kurduğu bağı güçlendirmek amacıyla "Hayvanların Yaşamı" ve "Anadolu'nun Bitki Mirası" sergilerine paralel olarak düzenlediği drama atölyeleri 5 Temmuz'da başlayacak.

Salt Beyoğlundan yapılan açıklamaya göre, drama eğitmeni Rojda Karaş'ın yürütücülüğündeki atölyelerde çocuklar, ses, ritim ve bedenleri aracılığıyla doğayla kurdukları bağı keşfetme fırsatı bulacak.

Atölyeler süresince canlandırmalar ve geri dönüşüm malzemeleriyle yapılacak üretimler ile dönüşüm, empati ve görünmezlik gibi kavramlar ele alınacak.

Salt Beyoğlu Açık Sinema'da, 5-26 Temmuz'da düzenlenecek atölyelere, 7-11 yaşındaki çocuklar katılabilecek.

Katılımcılar "Hayvanların Yaşamı" sergisindeki "Ses Mekanı"ndan hareketle gerçekleştirilecek "Sese Yolculuk: Gizli Sesler Senfonisi" atölyesinde, geri dönüşüm malzemeleriyle kendi enstrümanlarını üreterek doğadaki sesleri temsil etmenin yollarını araştıracak.

Katılımın 20 kişiyle sınırlı olacağı atölye, 5 ve 10 Temmuz'da 10.00-12.30 saatlerinde yapılacak.

"Filin Gözünden Dünya: Dönüşen Değerler" atölyesi

Elmas Deniz'in "Hayvanların Yaşamı"ndaki işlerinden hareketle düzenlenen "Filin Gözünden Dünya: Dönüşen Değerler" atölyesinde katılımcılar, gereksiz gibi görünen nesnelere farklı bir gözle bakmayı deneyerek, bunların ardındaki değerleri keşfe çıkacak.

Algının biçimlenmesi, dönüşüm ve görünmezlik kavramlarını irdeleyen katılımcılar, unutulmaya yüz tutan varlıkların duyusal dünyalarını araştıracak.

Atölye, 19 Temmuz'da 10.00-12.30 saatlerinde düzenlenecek.

"Kökten Kök'e Mesaj Var" atölyesi

"Anadolu'nun Bitki Mirası" sergisinden hareketle hazırlanan "Kökten Kök'e Mesaj Var" atölyesinin katılımcıları, bitkilerin formlarını ve aralarındaki sessiz iletişimi kendi bedenleri aracılığıyla araştıracak, gruplar halinde sahnelemeler yaparak bitkilerin yaşamını hayal etmeye çalışacak.

Program, 26 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Atölye çalışmalarına paralel olarak, Umut Ceyhan Akyol'un rehberliğinde, yetişkinlere yönelik sergi turları da düzenlenecek.???????

Kaynak: AA

Beyoğlu, Güncel, Eğitim, Yaşam, Sanat, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuklar için Doğa Drama Atölyeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Beko’da yeni bir ayrılık daha Fenerbahçe Beko'da yeni bir ayrılık daha
FIFA’dan dev maç öncesi Kenan Yıldız ve Arda Güler’e övgü FIFA'dan dev maç öncesi Kenan Yıldız ve Arda Güler'e övgü
Fenerbahçe’den Jayden Oosterwolde harekatı Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde harekatı
Caner Erkin yeni takımına imzayı attı Caner Erkin yeni takımına imzayı attı
Trump: Gazze’de ateşkesin gelecek hafta sağlanmasını umuyoruz Trump: Gazze'de ateşkesin gelecek hafta sağlanmasını umuyoruz
Beşiktaş’ın yeni yıldızı Abraham İstanbul’a geldi İşte ilk sözleri Beşiktaş'ın yeni yıldızı Abraham İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri
Trump, Elon Musk’ı sınır dışı etmekle tehdit etti Trump, Elon Musk'ı sınır dışı etmekle tehdit etti
Yangının ortasında kuş yuvasını kurtardılar Yangının ortasında kuş yuvasını kurtardılar
Yenidoğan duruşmasında avukatın sözleri ortalığı karıştırdı Yenidoğan duruşmasında avukatın sözleri ortalığı karıştırdı
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmada detaylar ortaya çıktı: 281 milyonluk kamu zararı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada detaylar ortaya çıktı: 281 milyonluk kamu zararı
Elazığ’da havai fişek ve dilek balonu kullanımı yasaklandı Elazığ'da havai fişek ve dilek balonu kullanımı yasaklandı

14:49
Muhammed Yakut’un ölümüyle ilgili bomba iddia: Tahliye edildikten sonra...
Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili bomba iddia: Tahliye edildikten sonra...
13:50
Leman dergisi soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
Leman dergisi soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
13:49
Camiye gidip video çeken kadının sözleri tartışma yarattı: Buralar neden böyle
Camiye gidip video çeken kadının sözleri tartışma yarattı: Buralar neden böyle?
13:01
ABD’li Bakan’dan akılalmaz iddia: Sınır dışı edilen yamyam uçakta kendisini yedi
ABD'li Bakan'dan akılalmaz iddia: Sınır dışı edilen yamyam uçakta kendisini yedi
22:28
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı
22:21
Yaşlı adam, teras katında demirlere asılı halde ölü bulundu
Yaşlı adam, teras katında demirlere asılı halde ölü bulundu
22:06
Deprem sırasında serum takılı köpeğin yanına koştu
Deprem sırasında serum takılı köpeğin yanına koştu
22:06
Ümit Özdağ’dan CHP mitingi yasağına “Leman“ gerekçesi
Ümit Özdağ'dan CHP mitingi yasağına "Leman" gerekçesi
21:41
Putin ile Macron arasında yaklaşık 3 yılın ardından ilk görüşme
Putin ile Macron arasında yaklaşık 3 yılın ardından ilk görüşme
21:24
MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan Kuzey Irak’ta kritik temaslar
MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Kuzey Irak'ta kritik temaslar
21:21
Doğal gaza konutlarda yüzde 24.6 zam
Doğal gaza konutlarda yüzde 24.6 zam
20:18
Nicolo Zaniolo için karar çıktı
Nicolo Zaniolo için karar çıktı
20:10
Bakan Yumaklı son durumu paylaştı 3 şehrimizde yangınlar kısmen kontrol altında
Bakan Yumaklı son durumu paylaştı! 3 şehrimizde yangınlar kısmen kontrol altında
20:06
Elazığ’da havai fişek ve dilek balonu kullanımı yasaklandı
Elazığ'da havai fişek ve dilek balonu kullanımı yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2025 15:02:37. #7.11#
SON DAKİKA: Çocuklar için Doğa Drama Atölyeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.