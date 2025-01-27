Çocuklar İçin Eğlence ve Atölye Günleri Başladı

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(MANİSA)- Şehzadeler Belediyesi tarafından çocuklara yönelik düzenlenen Eğlence ve Atölye Günleri, Robotik Kodlama Atölyesi ile başladı. Çocukların gelişimlerine destek olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Belediye Başkanı Gülşah Durbay, "Gençlik Evi'nde başlattığımız Eğlence ve Atölye Günleri, çocuklarımızın yaratıcılıklarını geliştirmelerine ve sosyalleşmelerine katkı sağlayacak" dedi.

Şehzadeler Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocukların eğlenirken öğrenebileceği etkinlik serisi başlattı. 27-31 Ocak günleri arasında Şehzadeler Belediyesi Gençlik Evi'nde düzenlenen Eğlence ve Atölye Günleri, çocuklara keyifli ve öğretici anlar sunuyor. Etkinliklerin açılışı Robotik Kodlama Atölyesi ile yapılırken, renkli ve eğlenceli aktiviteler çocukları bekliyor. Vampir Köylü, Fotoğrafçılık, Karaoke, Tabu, Bilgi Yarışması ve Matematik Oyunu gibi etkinlikler, çocukların hem eğlenmesini hem de yeni beceriler kazanmasını sağlıyor.

Belediye Başkanı Gülşah Durbay, çocuklara yönelik düzenlenen bu tür organizasyonların önemine dikkat çekerek, "Şehzadeler Belediyesi olarak, çocuklarımızın tatil dönemlerinde kaliteli zaman geçirebileceği, hem eğlenip hem de yeni bilgiler öğrenebileceği etkinlikler düzenlemek bizim önceliklerimizden biri. Gençlik Evi'nde başlattığımız Eğlence ve Atölye Günleri, çocuklarımızın yaratıcılıklarını geliştirmelerine ve sosyalleşmelerine katkı sağlayacak. Bu tür projelerle onların gelişimlerine destek olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Başkan Durbay ayrıca yıl boyunca çocuklara yönelik farklı kurslar ve aktivitelerle onların eğitimine ve sosyal hayatına katkıda bulunmaya devam edeceklerini vurguladı.