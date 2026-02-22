Çocuklar İçin Geleneksel İftar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çocuklar İçin Geleneksel İftar

Çocuklar İçin Geleneksel İftar
22.02.2026 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İstanbul Kadın Kolları, ramazan etkinlikleri kapsamında çocuk iftarı düzenledi.

AK Parti İstanbul İl Kadın Kollarınca ramazan ayı etkinlikleri kapsamında geleneksel çocuk iftarı yapıldı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, çocukların anneleriyle katıldığı ve özel hazırlanan menülerin ikram edildiği iftarda ramazanın bereketi ve neşesi aynı sofrada paylaşıldı.

İl Başkanlığındaki programda Karagöz Hacivat gösterisi, orta oyunu ve çeşitli çocuk etkinlikleri düzenlendi.

Etkinlik alanında kurulan sahnedeki gösteriler ve oyunlarla çocuklar doyasıya eğlendi. Aileler de bu ayda birlik ve beraberlik atmosferini birlikte yaşadı.

Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, "Bu akşam sizlerle beraber, bizim evimiz dediğimiz İl Başkanlığımız çok ayrı bir şekilde şenlendi." dedi.

Demirer, birlik, beraberlik ve rahmet ayı ramazanın bir arada olmanın ve paylaşmanın en çok anlam bulduğu zaman dilimi olduğunu belirtti.

Bir ay boyunca sahalarda olmaya devam edeceklerini dile getiren Demirer, "Bizi bekleyen başka hanelerin evlerinde insanların gönüllerini de yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Çocuklarımızın neşesi gönüllerimizi aydınlattı"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, programa ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuk gülerse, dünya güzelleşir. Kadın Kollarımızın düzenlediği çocuk iftarında, kıymetli evlatlarımızı ve değerli annelerini İl Başkanlığımızda ağırladık. Ramazanın bereketini aynı sofrada paylaşırken, çocuklarımızın neşesi gönüllerimizi aydınlattı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etkinlikler, AK Parti, İstanbul, Güncel, İftar, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuklar İçin Geleneksel İftar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

13:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket Yardımcısı rakam verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi
12:39
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
12:20
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
11:49
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
11:41
Galatasaray’ın iptal edilen golünü sordular Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
11:25
Fiyatı uçan altını tahtından etti Talep patladı, resmen yok satıyor
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 13:33:36. #.0.4#
SON DAKİKA: Çocuklar İçin Geleneksel İftar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.