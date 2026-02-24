Çocuklar İçin Kış Yüzme Etkinliği

İZMİR'in Urla ilçesinde bir araya gelen çeşitli meslek gruplarından profesyonel yüzücüler, çocuklara yüzmeyi sevdirmek amacıyla 'Hava soğuk, su soğuk, yürekler sıcak' sloganıyla kış mevsiminde 1 ila 2 kilometrelik parkurda yüzme etkinliği gerçekleştirdi.

Urla'nın İskele Mahallesi Gelinkaya Plajı'nda kış mevsiminde bir araya gelen açık su yüzücüleri, çocuklar için kulaç attı. Hava sıcaklığının 16, deniz suyu sıcaklığının ise 13-14 derece olduğu ilçede hazırlıklarını yapan sporcular, çocuk ve gençlerin yüzme sporuna ilgisini artırmayı hedefledi. Etkinlik kapsamında Uluslararası Çocuk İstismarları Mücadele Derneği (UCİM) ve Urla Eğitim Vakfı'na (UREV) destek toplandı. Gelinkaya Plajı'ndan denize açılan sporcular, 1 ila 2 kilometrelik parkurda yüzerek etkinliği tamamladı. Etkinliğe 7'den 70'e farklı yaş gruplarından ve çeşitli mesleklerden katılımcıların yanı sıra profesyonel sporcular da yer aldı.

'AÇIK SUDA YÜZMELERİNİ SAĞLAYIP MOTİVE ETMEK İSTİYORUZ'

Etkinliği organize edenlerden Levent Yazıcı (48), "Şu an hava sıcaklığı 16, deniz sıcaklığı ise 14 derece. Urla Gelinkaya bölgesi 11 yıldır antrenman yaptığımız bir bölge. Bu kış yüzme etkinliği. Açık su yüzücüler için yaz-kış demeden antrenmanlarımızı yapıyoruz. Amacımız, çocuklarımızı onlarla bir araya getirmek ve tanıştırmak. OpenWaterTurkey olarak ücretsiz bir etkinlik yapıyoruz. Çocukların yüzme sporunu sevmesini, açık suda yüzmelerini sağlayıp motive etmek istiyoruz" dedi.

'SUYUN SOĞUKLUĞU BİR BAHANE DEĞİL'

Etkinliğe katılan spor eğitmeni Emre Erdoğan (39), "Burası kışları antrenman yaptığım parkurlardan biri. Su yaklaşık 13-13,5 derece ancak yüzülmeyecek bir su değil. Manş'taki yarışmaya burada hazırlanmıştım. Karantina Adası'na gidip gelmiştim. İzmir için keyifli bir etkinlik" ifadelerini kullandı.

Lise öğrencisi Eda Savcıgil (18) ise "Bütün açık su yarışlarına katılıyorum. Bugün burada atacağım kulaçlar çocuklar için olacak. Yaklaşık 10 gün sonra Finlandiya'da düzenlenecek Kış Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 1-2 derecede yüzeceğiz. Suyun soğukluğu bir bahane değil" diye konuştu.

Ultra maraton yüzücüsü Yasemin Altıntaş (40), "Bu etkinliğin hep birlikte yapılması, bizim için daha keyifli. Çocuklara denizi ve yüzmeyi sevdirmek yetişkinlerin görevi" dedi.

UCİM gönüllü avukatlarından Özge Kalyoncu (33) ise "Etkinlikten yaklaşık 1-1,5 ay önce haberdar oldum. UCİM ile iş birliği yapılması beni sevindirdi. Bugün kulaçlarımı çocuklar için atmak ayrıca cesaret veriyor" ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanı Yaşar Kurt (45) da "Mersin'den katıldım. Bu anlamlı etkinlikte yer almaktan gurur duyuyorum. Yüzmenin önemini geniş kitlelere anlatmak ve yaygınlaştırmak istiyoruz. Kulaçlarımız çocuklarımızın geleceği için" diye konuştu.