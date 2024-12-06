Çocuklar için Sosyal Medya Kısıtlaması - Son Dakika
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Çocuklar için Sosyal Medya Kısıtlaması

Çocuklar için Sosyal Medya Kısıtlaması

Bakan Göktaş, çocukların sosyal medya kullanımının 16 yaşla sınırlandırılmasını önerdi.

06.12.2024 11:48
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal medya kullanımına yönelik başlattıkları çalışma kapsamında dünyadaki bu alandaki uygulamaları incelediklerini, Türkiye'ye uygun modeller geliştirmek için komisyon oluşturduklarını belirterek, "Çocuklarımızın güvenliği açısından özellikle bazı sosyal medya platformlarının kullanımı konusu çok önemli. Bizim görüşümüz 16 yaş itibarıyla sınırlandırılması." dedi.

Göktaş, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un himayelerinde düzenlenen "Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkının 90. Yıl Dönümü Programı"na katılmak üzere geldiği Meclis'te, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Çocukların sosyal medya kullanımının kısıtlanmasına yönelik çalışmaya ilişkin soru üzerine Bakan Göktaş, dijital dünyanın çocuklar için fırsat olduğu kadar tehlikeler de barındırdığına dikkati çekti.

Dijital dünyayı kontrolsüz kullanımın çocuklar için oluşturduğu tehlikeye vurgu yapan Göktaş, "Çocuklarımız çok farklı türlerde zararlı içeriklere, akran zorbalıklarına maruz kalabiliyor. Dolayısıyla bir taraftan çocuklarımızı dijital dünyanın risklerinden korumak, aynı zamanda da bilinçli tüketimlerini sağlamak bizim görevimiz." diye konuştu.

Ülkelerin bu konulardaki çalışmalarından örnekler veren Bakan Göktaş, şunları söyledi:

"Avustralya 16 yaş altındaki çocuklara sosyal medya kullanım yasağı getirdi. Fransa, İspanya'nın yanı sıra Avrupa'daki benzer ülkeler de aynı konuyu gündemlerine taşıyor. Biz de bu konuda çok ciddi anlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dünyada bu alanda yapılan çalışmaları inceliyoruz, aynı zamanda kendi ülkemize uygun modeller geliştirmek için ilgili bakanlıklarla, uzmanlarla görüşmeler gerçekleştiriyor, çalışmalar yapıyoruz. Bizim de bu konuda bir düzenlemeye ihtiyaç duyduğumuz ortada. Bu konuda bir komisyon çalışmamız var, bir rapor hazırlandı."

Sosyal medya kullanımındaki yaş sınırına ilişkin soru üzerine Göktaş, "Çocuklarımızın güvenliği açısından özellikle bazı sosyal medya platformlarının kullanımı konusu çok önemli. Bizim görüşümüz 16 yaş itibarıyla sınırlandırılması. Uzmanlarımızın, kurumlarımızın görüşleri de bu yönde. İlgili bakanlıklarla bu konudaki görüşmelerimize devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Önemli bir yol haritası"

Ekim ayının başında Bakanlık tarafından yapılan "Dijital Bağımlılık ve Aile Çalıştayı"nın sonuçlarına ilişkin soru üzerine Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlık olarak Aile Eylem Planımız kapsamında özellikle dijitalleşmeyi, dijital bağımlılığı önemsiyoruz. Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgemiz kapsamında 1 Ekim'de bu konuda Dijital Bağımlılık ve Aile Çalıştayı yaptık. Bakanlığımız tarafından ilk defa yapılan çalıştay kapsamında ailelerle, uzmanlarla ve çocuklarla bir araya gelmiştik. Farklı gruplarla odak çalışması düzenledik. Çocukların sosyal medyayı, dijital dünyayı nasıl kullandıklarına, telefon, tablet bağımlılıklarıyla nasıl mücadele edilmesi gerektiğini hem aileler hem de çocukların perspektifinden bakma imkanımız oldu. Raporumuz hazır, bulgularını pazar günü kamuoyuyla paylaşacağız. Bu rapor özellikle önümüzdeki dönemdeki çalışmalarımıza bir yol haritası oluşturacak. İlgili kurum ve kuruluşlarla bu konudaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Raporun içeriğine ilişkin soru üzerine Göktaş, "Çok önemli bulgular elde ettik. Hem aile içi iletişimi güçlendirmek hem de çocuklarımıza güvenli bir ortam oluşturmak adına bu çalıştayın ne kadar önemli olduğunu gördük. Pazar günü detaylı bir sunumla kamuoyuyla paylaşacağız." açıklamasını yaptı.???????

Kaynak: AA

Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal Medya, Eğitim, Güncel, Hukuk, Kadın, Medya, Son Dakika

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