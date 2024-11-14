Çocuklar İçin Yemek Bütçesi Eksik - Son Dakika
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Çocuklar İçin Yemek Bütçesi Eksik

Çocuklar İçin Yemek Bütçesi Eksik

İsa Mesih Şahin, çocukların okula aç gitmesine dikkat çekerek yemek bütçesi talep etti.

14.11.2024 14:53
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Haber: Melis Yıldırım

(TBMM) - Gelecek-Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde, "Allah aşkına şu bütçede minik yavrularımıza bir öğün yemek verecek kadar pay niye ayıramıyoruz? Bir öğün yemeği çocuklarımızdan esirgemek bizim devletimize yakışmaz" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu(YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Yükseköğretim Kalite Kurulu ve üniversiteler 2025 yılı bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporlarının görüşmelerine başlandı.

Gelecek-Saadet Partisi grubu adına konuşan Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Şahin, özetle şöyle konuştu:

"Enflasyon belası en çok okula giden evlatlarımızı vuruyor. Birçok çocuğumuz okula aç gidiyor. Bunun siyasetini, demagojisini yapmıyoruz, büyükşehirlerde gerçekten böyle bir sorun var. Okulda kendisine bir simit bile alamıyor, çünkü yok.

Allah aşkına şu bütçede minik yavrularımıza bir öğün yemek verecek kadar pay niye ayıramıyoruz? Bir öğün yemeği çocuklarımızdan esirgemek bizim devletimize yakışmaz.

Birçok ilimizde özel eğitime gereksinim duyan bireylerimiz için rehabilitasyon merkezlerimiz kapandı, bilgileri geldi. Bu konuya eğilmenizi özellikle istirham ediyorum.

"Kendi elimizle yetiştirdiğimiz yavrularımızı göz göre göre yaban ellere göndermemeliyiz"

Yaz saati uygulamasına da değinmek istiyorum. Çocuklarımızın uykusunu alamaması, güvenlik kaygısı yaşaması, velilerin bu kaygıyı yaşaması dolayısıyla sizin de bu konuya eğilmeniz,  bu problemin çözümü için bastırmanız gerektiğini düşünüyorum. Nitelikli liselerden ve üniversitelerden mezun olan öğrencilerimizin yurt dışına gitme eğilimleri ülkemizin karşı karşıya kaldığı önemli bir sorundur. Neden gidiyorlar? Maalesef gelecek kaygısından dolayı. Onların hayallerini gerçekleştirecekleri bir ortam hazırlamak zorundayız. Kendi elimizle yetiştirdiğimiz yavrularımızı göz göre göre yaban ellere göndermemeliyiz.

Çok güzel okullar yapıyoruz ama bu okulları temizleyecek hizmet sorununu neden yaşıyoruz? Sorun yaşandıktan sonra çözüm aranmaya çalışılıyor. Kaç okulumuzda yemekhane var, kaç okulumuzda resim, müzik atölyesi mevcut, kaç okulumuzun bahçeleri öğrencilerimize yetiyor? Okul sadece derslik, öğretmen ve idareci odalarından ibaret değildir.

Her şehre en az bir üniversite açılmasıyla neredeyse herkes üniversiteye gidebiliyor. Sonra da çoğunlukla iş bulamayıp işsizler ordusuna ekleniyor gençlerimiz. Her genç üniversiteye gitmeli mi? Bu soruyu tartışmalıyız ve bu soruyu cesur bir şekilde tartışmak zorundayız.

Verilen ücretler öğretmenlerimizi gerçekten tatmin edebiliyor mu bunu gerçekten masaya yatırmak gerekir. Bir de ek ders sorunu var. Branş ve okuluna göre aldığı ek ders ücreti ücreti değişiyor. 7 bin lira ek ders ücreti alan öğretmenimiz var, 2 bin lira alan da var. Doğru olan ek ders uygulamasına son verip öğretmenlere tatmin edici bir maaş uygulaması yapılmasıdır.

"Özel okul öğretmenlerinin özlük hakları kesinlikle iyileştirilmelidir"

Birçok özel okulda öğretmenlerimiz sosyal güvenceleri olmadan üç kuruş paraya çalışmak zorunda kalıyorlar. Asgari ücret düzeyinde maaş alıyorlar. Unutmayalım, buralarda da eğitim veriliyor. Ücretli öğretmenlerimiz işsiz kalma endişesiyle bir öğretmenin asla hak etmeyeceği bir çalışma koşulunda çalışıyor. Özel okul öğretmenlerinin özlük hakları kesinlikle iyileştirilmelidir.

"Öğretmen sadece öğretmen olmalı"

Nitelikli öğretmenlik kavramı için önce öğretmenlik mesleğinin tanımını net bir şekilde yapmamız gerekir. Birden fazla tanımlama yapılan bir öğretmenlik mesleği olmaz, kadrolu öğretmen var, ücretli öğretmen var, sözleşmeli öğretmen var. Öğretmen sadece öğretmen olmalı."

Kaynak: ANKA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, İsa Mesih Şahin, Politika, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuklar İçin Yemek Bütçesi Eksik - Son Dakika

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