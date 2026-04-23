Çocuklar Savaş ve Açlıkla Yüz Yüze
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çocuklar Savaş ve Açlıkla Yüz Yüze

23.04.2026 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Af Örgütü'nün raporu, çocukların hak ihlalleri ve yetersiz eğitim ile karşılaştığını belirtti.

(ANKARA) - Uluslararası Af Örgütü'nün 144 ülkedeki insan hakları ihlallerini incelediği "Dünyada İnsan Haklarının Durumu" raporu, çocukların savaş, açlık, ayrımcılık ve baskılar nedeniyle ciddi hak ihlallerine maruz kaldığını ortaya koydu.

Uluslararası Af Örgütü'nün 144 ülkedeki insan hakları ihlallerini incelediği "Dünyada İnsan Haklarının Durumu" raporu açıklandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yayımlanan raporda, "çocuk hakları ve eğitim hakkına ilişkin küresel tablonun zayıf olduğu" vurgulandı.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü Ruhat Sena Akşener, devletlerin çocukları koruma konusunda sınıfta kaldığını belirterek, güçlü devletlerin politikalarının insan hakları düzenini zayıflattığını ve bundan en çok çocukların etkilendiğini söyledi. Akşener, çatışma bölgeleri ve ekonomik krizlerin çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisine dikkat çekti.

Raporda, Gazze'de yüksek sivil kayıplar, Afganistan'da yaygın gıda yoksulluğu ve eğitim kısıtlamaları, Kamerun ve Afrika'nın bazı bölgelerinde milyonlarca çocuğun okula erişememesi gibi örnekler öne çıktı. Suriye, İran, Rusya ve Kuzey Kore gibi ülkelerde de eğitim ve temel haklara erişimde ciddi sorunlar yaşandığı ifade edildi.

Avrupa ve Amerika kıtasına ilişkin bulgularda ise göçmen çocukların eğitime erişimde dışlanması, bazı ülkelerde dini kıyafet yasakları ve ABD'de silahlı şiddetin çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çekildi. Rapora göre, ABD'de 2025 yılında 233 okul saldırısı kaydedildi ve silahlı şiddet çocuklar arasında önde gelen ölüm nedenlerinden biri olmaya devam etti.

Raporda ayrıca, iklim değişikliği, fosil yakıt altyapısının yaygınlığı ve dijital platformlardaki risklerin de çocukların yaşamını doğrudan etkilediği belirtti.

Raporda, milyonlarca çocuğun çatışmalar, yerinden edilme, yetersiz beslenme ve eğitimden mahrumiyet nedeniyle temel haklarına erişemediği vurgulanarak, devletlere uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapıldı.

Kaynak: ANKA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 15:17:23. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.