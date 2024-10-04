Çocuklara Orkinos İkramı Festivali

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Ege Denizi'nde spor amaçlı balıkçılık yapan Selçuk Koşar, sosyal medyada kendisinden balık isteyen çocuklara, avladığı yaklaşık 1 ton orkinosu düzenlenen festivalde ikram etti.

İtfaiye eri Koşar, bir yıldır avladığı yaklaşık 1 ton orkinosu muhafaza ederek, Çiftlikköy ilçesinde bu yıl ilki gerçekleştirilen balık festivalinde başta çocuklar olmak üzere yaklaşık bin ziyaretçiye dağıttı.

Koşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sezon avladığı orkinos balıklarını çocuklara yedirmek istediğini söyledi.

Sosyal medya hesabından takip eden çocukların balık isteğini yerine getirmek için bu adımı attığını belirten Koşar, "Bu sene yaklaşık 1 ton orkinos avladım. Hepsi Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne işletildi. Bu programa ev sahipliği yaptığım için çok mutluyum. Bugün burada yaklaşık bin çocuğa yetecek kadar balığımız var. Miniklerin hepsi yazıyor, 'abi balık' diye. Ben de bu sene balıkların hepsini biriktirdim, çocuklarla paylaşmak istedim." diye konuştu.

Festivalin daha da büyüyeceğini ifade eden Koşar, "Çok destek aldık, program daha da büyüdü. Seneye inşallah daha büyüğünü bölgesel olarak yapmak istiyoruz. Bu balığın normalde Türkiye'de satışı yasak. Avladıktan sonra İl Müdürlüğüne işletip sadece dağıtabiliyoruz." dedi.

Yalova Valisi Hülya Kaya da Koşar ile festivale destek verenlere plaket ve belge verdi, beraberindeki protokol üyeleriyle ikram edilen balıkları tattı.

Çocuklar da hayatlarında ilk kez orkinos yediklerini dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.