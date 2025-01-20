Çocuklara Yönelik Sosyal Destek Ödemesi 1.2 Milyar TL

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için ocak ayında 1 milyar 189 milyon TL tutarında Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldığını açıkladı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yazılı açıklamayla, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti. SED ile çocukları ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini bildiren Bakan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarının altını çizdi. Bakan Göktaş, aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini belirterek, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için ocak ayına yönelik toplam 1 milyar 189 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık" dedi.

Öte yandan; ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle, SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı, şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde, ortalama 7 bin 94 lira olarak yatırılacak.