Çocuklara Yönelik Sosyal Destek Ödemesi 1.2 Milyar TL - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çocuklara Yönelik Sosyal Destek Ödemesi 1.2 Milyar TL

Çocuklara Yönelik Sosyal Destek Ödemesi 1.2 Milyar TL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ocak ayında çocukların sosyal destek ve eğitim giderleri için toplam 1 milyar 189 milyon TL'lik Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldığını açıkladı. Bakan Göktaş, çocukların aile şefkatiyle büyütülmesi için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

20.01.2025 10:17  Güncelleme: 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için ocak ayında 1 milyar 189 milyon TL tutarında Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldığını açıkladı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yazılı açıklamayla, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti. SED ile çocukları ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini bildiren Bakan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarının altını çizdi. Bakan Göktaş, aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini belirterek, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için ocak ayına yönelik toplam 1 milyar 189 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık" dedi.

Öte yandan; ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle, SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı, şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde, ortalama 7 bin 94 lira olarak yatırılacak.

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Mahinur Özdemir Göktaş, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuklara Yönelik Sosyal Destek Ödemesi 1.2 Milyar TL - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:35 Menzil Cemaati’ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım Menzil Cemaati'ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım
11:19 Ateşkes sonrası bölgeye dönen Gazzelileri büyük yıkım karşıladı Ateşkes sonrası bölgeye dönen Gazzelileri büyük yıkım karşıladı
11:05 Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış
10:06 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’a soruşturma Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a soruşturma
09:10 CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı
18:14 Konyaspor ile Kasımpaşa 3-3 berabere kaldı Konyaspor ile Kasımpaşa 3-3 berabere kaldı
17:52 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel yan hakem göndermesi AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel yan hakem göndermesi
17:49 Son maçı 2 yıl önce Beşiktaş’ta: Dele Alli, sahalara geri dönüyor Son maçı 2 yıl önce Beşiktaş'ta: Dele Alli, sahalara geri dönüyor
17:30 Kapısını çalan takıma çok şaşıracaksınız: İsmail Kartal’a yurt dışından resmi teklif var Kapısını çalan takıma çok şaşıracaksınız: İsmail Kartal'a yurt dışından resmi teklif var
17:21 İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı 3 İsrailli rehine serbest bırakıldı İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı! 3 İsrailli rehine serbest bırakıldı
17:06 Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri ve üyesi Türkiye’ye getirildi Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri ve üyesi Türkiye'ye getirildi
16:46 İki kuzen mermer ocağındaki su dolu çukurda boğuldu İki kuzen mermer ocağındaki su dolu çukurda boğuldu
16:37 Göztepe’den Süper Lig tarihine geçen performans Göztepe'den Süper Lig tarihine geçen performans
16:35 Donald Trump’ın memecoin projesi rekor kırmaya devam ediyor Donald Trump'ın memecoin projesi rekor kırmaya devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 12:06:36. #1.11#
SON DAKİKA: Çocuklara Yönelik Sosyal Destek Ödemesi 1.2 Milyar TL - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.