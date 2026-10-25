Çocuklarda ben değişimi deri kanserinin erken işareti olabilir, aileler uyarıldı - Son Dakika
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Çocuklarda ben değişimi deri kanserinin erken işareti olabilir, aileler uyarıldı

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Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlem Su Küçük, çocuklarda benlerdeki değişimlerin deri kanserinin erken belirtisi olabileceğini belirterek aileleri uyardı. Küçük, büyüme veya renk değişimi görülürse dermatoloji uzmanına başvurulmasını önerdi.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlem Su Küçük, çocuklarda benlerin zaman içindeki değişimlerinin deri kanserinin erken belirtisi olabileceğini belirterek aileleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Türk Dermatoloji Derneğince Antalya'da düzenlenen 34. Ulusal Dermatoloji Kongresi'nde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Küçük, çocukların cilt sağlığının korunmasında ailelere önemli sorumluluklar düştüğünü söyledi.

Çocuklardaki benlerin aileler tarafından bazen yeterince önemsenmediğini belirten Küçük, benlerin yalnızca koyu kahverengi veya siyah renkte görülmediğine dikkati çekti.

Deriden kabarık, deri renginde ya da kırmızı renkteki bazı oluşumların da uzman hekimler tarafından değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Küçük, benlerdeki asimetri, kenar düzensizliği, renk farklılığı ve çapın yanı sıra zaman içinde meydana gelen değişimlerin de takip edilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Küçük, benlerde büyüme, farklı renklerin ortaya çıkması veya görünümde belirgin değişiklikler görülmesi halinde dermatoloji uzmanına başvurulması gerektiğini kaydetti.

Benlerin dermoskop??????? adı verilen cihazlarla ayrıntılı şekilde incelenebildiğini anlatan Küçük, şöyle konuştu:

"Benlerin değerlendirilmesinde tek başına büyüklük ya da renk yeterli değil. Değişimin ve diğer şüpheli özelliklerin birlikte ele alınması gerekiyor. Üç ila altı aylık klinik izlemlerde ben iki katı büyüklüğe çıkmış, farklı renkler oluşmuşsa gerekirse cerrahi olarak benleri çıkarıyoruz. Bir ben bu süre içinde değişmiyorsa takiple izleyebiliriz."

Çok sayıda beni bulunan veya ailesinde deri kanseri öyküsü olan çocukların daha yakından takip edilmesi gerektiğini belirten Küçük, benlerin dışında da melanom şeklinde ortaya çıkabilen oluşumlar bulunduğunu dile getirdi.

Küçük, "Bazen deride kabarık, deri renginde veya kırmızı renkte oluşumların da bir melanom ya da deri kanseri işareti olabileceğini unutmamak lazım." dedi.

Çocukluk dönemindeki güneş yanıklarına dikkat

Çocukların cilt sağlığının korunmasında benlerin takibinin yanı sıra güneşten korunmanın da önemli olduğunu vurgulayan Küçük, özellikle erken çocukluk döneminde yaşanan güneş yanıklarının ilerleyen yaşlarda melanom ve diğer deri kanserleri açısından risk oluşturabileceğini bildirdi.

Güneşten korunmanın yalnızca yaz tatillerinde veya deniz kenarında gerekli olmadığını belirten Küçük, açık havada geçirilen zamanlarda da önlem alınması gerektiğini söyledi.

Şapka ve güneş gözlüğü kullanılması, koruyucu giysilerin tercih edilmesi ve güneş koruyucuların uygun miktarda, doğru aralıklarla uygulanması gerektiğini ifade eden Küçük, güneşin yoğun olduğu saatlerde doğrudan güneşe maruz kalınmamasını önerdi.

Kaynak: AA
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