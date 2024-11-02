Çocuklarda Lösemi Belirtileri ve Tedavi İmkanları - Son Dakika
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Çocuklarda Lösemi Belirtileri ve Tedavi İmkanları

Çocuklarda Lösemi Belirtileri ve Tedavi İmkanları

Löseminin belirtileri ve tedavi süreçleri hakkında bilgi veren Dr. Ali Fettah, erken tanının önemine dikkat çekti.

02.11.2024 11:17
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Ankara Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği İdari Sorumlusu Doç. Dr. Ali Fettah, genellikle 2 ila 5 yaş arasındaki çocuklarda sıklıkla görülen löseminin, halsizlik, yorgunluk, çabuk yorulma, enfeksiyon, yüksek ateş, boyun bezelerinde şişlik, kemiklerde ağrı, karnında şişlik gibi belirtiler gösterdiğini söyledi.

Fettah, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, löseminin kan hücrelerini oluşturan öncül hücrelerin, kontrolsüz çoğalmasıyla oluşan bir hastalık olduğunu belirtti.

Löseminin dünya genelinde çocukluk çağındaki kanserlerde en sık gözlenen kanser türü olduğuna ifade eden Fettah, "Uluslararası kanser araştırma merkezinin 2022'de yaptığı bir çalışmada çocukluk çağı için yılda 65 bin lösemi tanısı almıştır. Bu da yaklaşık yüzde 32 oranına tekabül etmektedir. Ülkemize gelecek olursak da 2010 ila 2020 yılları arasında 5 bin 200 çocuğa lösemi tanısı koyulmuştur. Bu da yaklaşık yüzde 30 oranında tüm çocukluk çağı kanserlerine eşlik etmektedir." diye konuştu.

-"Lösemi 1 ile 16 yaş altında daha nadirdir"

Löseminin bulaşıcı bir hastalık olmadığını vurgulayan Fettah, hastalığın oluşumunda bir den fazla mekanizma olduğunu aktardı.

Çocuklarda, beslenmenin yanı sıra çevresel risk faktörü olarak radyasyona ve bazı kimyasallara maruz kalmanın lösemi riskini artırdığını dile getiren Fettah, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Lösemi genelde çocuklarımızda 2 ila 5 yaş arasında ortaya çıkmaktadır. Çocuklarımızda genellikle halsizlik, yorgunluk, çabuk yorulma, enfeksiyon, yüksek ateş, boyun bezelerinde şişlik, kemiklerde ağrı, karnında şişlik gibi bulgularla meydana gelebilir. Tüm dünyadaki epidemiyolojik verilere bakarak bu açıklamaları yapıyoruz. Çocukluk çağında genellikle 2 ila 5 yaş arasında gözüküyor ama tabii ki bu 'diğer yaş gruplarında gözükmüyor' demek değildir. O yüzden lösemi 1 ile 16 yaş altında daha nadirdir. En çok görülme oranı 2 il ila 5 yaş arasındadır. Çocuklar genelde normal oldukları döneme bağlı olarak daha halsiz ve soluk olurlar. O yüzden bunun erken tanınması gerekiyor. O yüzden ailelerimizin bunu tanıması gerekiyor. Özellikle birinci basamak hekimlerimizin, çocuk sağlığı hastalıkları uzmanlarımızın bunu tanıdığı zaman uygun bölümlere yönlendirmeleri gerekiyor."

"Lösemi ücretsiz tedavi edilebilmektedir"

Kanser tedavilerinin tamamında erken teşhisin hayat kurtardığını belirten Fettah, löseminin tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna dikkati çekti.

Hastane öğretmenleri tarafından yapılan çeşitli etkinlikler sayesinde yatarak tedavi gören lösemili çocukların keyifli vakit geçirdiklerini anlatan Fettah, Türkiye'de de başarı ile tedavi edilen lösemideki tedavi başarısının diğer ülkelerden farklılık göstermediğini kaydetti.

Hafta dolayısıyla ailelere çağrıda bulunan Fettah, şöyle devam etti:

"Lösemi tedavi edilebilir bir hastalıktır. O yüzden ailelerimiz kaygıya kapılmasınlar. Bunlarla beraber destek tedavilerinde artışla beraber artık lösemi sağ kalımlarında da artış görüyoruz. Şu an Türkiye'de 5 yıllık sağ kalım oranlarını yüzde 80 civarındadır. O yüzden bu süreçte erken tanının önemini ve löseminin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu tekrar vurgulamak isterim.

Ülkemizde hem Sağlık Bakanlığına hem de üniversiteye bağlı hastanelerde geri ödeme kapsamında ücretsiz olarak lösemi tedavi edilebilmektedir. Lösemi tedavi oranlarımız da oldukça yüksektir. Çünkü artık güncel tedavi modelleri biz de ülkemizde kullanabiliyoruz. O yüzden bakanlığa ve üniversiteye bağlı hastanelerde de lösemi çok başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir."

Kaynak: AA

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