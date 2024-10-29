Tokat'ın Zile ilçesinde 5 çocuk, ellerinde Türk bayrakları ile türkü ve marşlar söyleyerek yürüyüş yaptı.
Yunus Emre Mahallesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümünde 5 çocuk ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.
Çocukların türkü ve marşlar söyleyerek yaptığı yürüyüş, cep telefonu ile görüntüledi.
Bazı vatandaşlar çocukların bu hareketini tebrik etti.
Son Dakika › Güncel › Çocuklardan Cumhuriyet Yürüyüşü - Son Dakika
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