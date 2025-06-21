Çocukları Dijital Risklerden Koruma Rehberleri Yayınlandı - Son Dakika
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Çocukları Dijital Risklerden Koruma Rehberleri Yayınlandı

21.06.2025 11:37
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Aile Bakanlığı, dijital dünyadaki riskleri azaltmak için ebeveynlere rehberlik eden iki yeni kaynak yayımladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukları dijital dünyanın risklerinden korumak amacıyla siber suçlar, siber zorbalık ve dijital ebeveynlik gibi konularda ailelere yol gösteren iki yeni farkındalık rehberi yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çocukların dijital alanlarda karşılaşabilecekleri risklerin neler olduğu ve ne tür tedbirler alınabileceği konusunda çocukların, ebeveynlerin ve tüm toplumun bilgilendirilmesi amacıyla Bakanlığın, çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planı kapsamında dijital bağımlılıkla mücadele başlığı altında bakanlığın önemli adımlara imza attığı, çocukların dijital risklerden korunması amacıyla hem aileler hem de toplum genelinde farkındalık artırıcı ve bilgilendirici programları yürüttüğü bildirildi.

Bu çerçevedeki farkındalık çalışmaları kapsamında ise "Çocukların Dijital Risklerden Korunmasında Ebeveyn Rehberi" ile "Siber Suç ve Siber Zorbalıktan Korunma Rehberi" hazırlandığı ifade edildi.

Dijital ebeveynlik kavramının öneminin vurgulandığı "Çocukların Dijital Risklerden Korunmasında Ebeveyn Rehberi"nde ebeveynlere çocuklarının dijital dünyada karşılaşabileceği fırsatlar ve riskler hakkında kapsamlı bilgiler sunuluyor.

Açıklamada, Rehber'in, "Dijital Dünyada Çocuk", "Bilişim Teknolojilerinin Çocuklar İçin Fırsatları ve Riskleri", "Dijital Ebeveynlik ve Rolleri", "Çocukların Dijital Risklerden Korunması İçin Ailelerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar" "Önerilen İnternet Adresleri", "Sosyal Medya ve Dijital Dünyaya Dair Temel Kavramlar" ana başlıklarından oluştuğu aktarıldı.

Bu başlıklar altında ebeveynlerin teknolojik yeniliklere açık olmaları, çocukların ekran sürelerini sınırlamaları, uygun kurallar koyarak rehberlik etmeleri ve internet ortamında çocuklarını yalnız bırakmamaları gerektiği belirtiliyor.

Rehberde, güvenlik önlemlerinin alınması, ebeveynlerin internet kullanımı konusunda rol model olmaları, çocukların zamanlarının ekran dışı etkinliklerle zenginleştirilmesi, dijital mahremiyet bilincinin kazandırılması, çocuklarla ilgili görüntü ve bilgilerin sosyal medyada paylaşılmaması ve dijital oyunlara dikkat edilmesi gibi önemli hususlara yer verildiği aktarıldı.

Siber suçlar ve zorbalığa karşı koruma kalkanı

Dijital alandaki önemli sorunlardan olan siber suçlar ve siber zorbalıkla mücadele etmek amacıyla "Siber Suç ve Siber Zorbalıktan Korunma Rehberi"ni de yayımlayan Bakanlık, ebeveynlerin siber suçlar ve siber zorbalık hakkında bilgi sahibi olmasını, çocuklarının bu tür durumlarla karşılaştığında erken müdahale edebilmesini ve onlara destek olabilmesini amaçlıyor.

Rehberde, siber suçların tanımı, türleri, bu suçlara karşı başvurulacak kurumlar ve ihbar mekanizmaları detaylı olarak yer alıyor.

Siber zorbalığın ne olduğu, hangi davranışların siber zorbalık kapsamına girdiği, nedenleri ve mağdurlar üzerindeki etkilerinin de ele alındığı rehberde, ebeveynlerin çocuklarının siber zorbalığa maruz kaldığını nasıl anlayabileceği, onları nasıl koruyabileceği ve siber zorbalıkla karşılaştıklarında veya çocukları siber zorbalık yapıyorsa neler yapabilecekleri konusunda pratik bilgiler sunuluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çocukları Dijital Risklerden Koruma Rehberleri Yayınlandı - Son Dakika

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