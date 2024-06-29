Çocukları Olmayan Çift, Koruyucu Aile Modeli ile Evlat Hasretini Dindirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çocukları Olmayan Çift, Koruyucu Aile Modeli ile Evlat Hasretini Dindirdi

Elazığ'da çocukları olmayan çift, evlat hasretini koruyucu aile modeli ile dindirdi. Evlerine huzur ve mutluluk geldiğini dile getiren Emra Şahin, 'Kızım bana dünyada cenneti yaşattı' dedi. Elazığ'da 10 yıldır evli olan Bülent ve Emra Şahin çifti, koruyucu aile olmak istedi. Bunun üzerine çift, Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne başvurdu. Yapılan araştırmalar sonucunda başvuruları olumlu sonuçlanan çift, koruyucu aile oldu. Evlat hasretlerini koruyucu modeli ile dindiren ailenin tek hedefi çocuklarını geleceğe hazırlamak. Evlerine mutluluk ve huzur geldiğini dile getiren anne Emra Şahin, 'Kızım bana bu dünyada cenneti yaşattı' dedi.

29.06.2024 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çocukları olmayan çift, koruyucu aile modeli ile evlat hasretini dindirdi

ELAZIĞ - Elazığ'da çocukları olmayan çift, evlat hasretini koruyucu aile modeli ile dindirdi. Evlerine huzur ve mutluluk geldiğini dile getiren Emra Şahin, "Kızım bana dünyada cenneti yaşattı" dedi.

Elazığ'da 10 yıldır evli olan Bülent ve Emra Şahin çifti, koruyucu aile olmak istedi. Bunun üzerine çift, Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne başvurdu. Yapılan araştırmalar sonucunda başvuruları olumlu sonuçlanan çift, koruyucu aile oldu. Evlat hasretlerini koruyucu modeli ile dindiren ailenin tek hedefi çocuklarını geleceğe hazırlamak. Evlerine mutluluk ve huzur geldiğini dile getiren anne Emra Şahin, "Kızım bana bu dünyada cenneti yaşattı" dedi. Tüm geleceğini kızı için ayarladığını aktaran Şahin, herkese tavsiye ettiğini söyledi. Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı bağlı Koruyucu Aile Biriminde görevli personellerde 30 Haziran Koruyucu Aile Günü çerçevesinde aileyi ziyaret etti. Anne ile sohbet eden görevliler çocukla oyunlar oynadı.

"Şu an çok mutluyuz"

10 yıldır evli olduğunu dile getiren Anne Emra Şahin, "Çocuğum olmuyordu ama bir evladımın olmasını çok istiyordum. Baktık olmuyor, en sonda evlat edinme birimine başvurduk ve onu bekledik. Sonra koruyucu aileye de başvurdum. Hangisi çıkarda yeter ki bir evladım olsun, istedim. 7 ay sonra çok şükür çıktı. Şu an çok mutluyuz. Herkese de tavsiye ediyorum. Çocukları olmayan akraba ve arkadaşlarıma her gördükçe tavsiye ediyorum. Onlara kızımı gösteriyorum. Çok güzel bir mutluluk. Çevreden çok tavsiye ettiler ben de başvurdum. İyi ki de başvurmuşum" diye konuştu.

"Kızım bana bu dünyada cenneti yaşattı"

Hayatlarında çok şeyin değiştiğini dile getiren Şahin, "Hayatımızda çok şey değişti. Eve mutluluk geldi, bir çocuk sesi geldi ve huzur geldi. Eşimle her şey daha güzel oldu diyebilirim. Bu mutluluğu anlatamıyorum. O kadar şey değişti ki, her sabah kızım için uyanıyorum. Bütün geleceğimi artık kızım için ayarlıyorum. Kızım bana bu dünyada cenneti yaşattı. Keşke daha önce başvursaydım. Eşim pek taraftar değildi. Almak için çok mücadele ettim. Ama eşim sonrasında o kadar pişman oldu ki keşke senin dediğin dönem alsaydık dedi. Ama hayırlısı böyleymiş. Yine de çok mutluyum. Kızım genelde babayı çok seviyor" şeklinde konuştu.

"Koruyucu aile hizmeti Elazığ'da 27 aile, 36 çocuğumuz olarak devam etmektedir"

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Koruyucu Aile Biriminde görevli psikolog Fulya Tutak, "30 Haziran Koruyucu Günü kapsamında farkındalığın artması, koruyucu aile hizmetinden herkesin bilgisinin olması için buradayız. Hem ailemizi görmek hem de çocuğumuzla vakit geçirmek için bugün buradayız. Koruyucu aile hizmeti Elazığ'da 27 aile, 36 çocuğumuz olarak devam etmektedir. Bizim amacımız aile sayımızı arttırmak, daha çok çocuğun ailesi olmasına vesile olabilmektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Elazığ, Çocuk, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocukları Olmayan Çift, Koruyucu Aile Modeli ile Evlat Hasretini Dindirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:56 Sinan Oğan’dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, ’Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar’ dedi Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
21:51 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı Polislere dava açılıyor Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı! Polislere dava açılıyor
20:58 İzmir’in 5 ilçesinde orman yangını Bakan Yumaklı bölgede İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede
20:44 Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti
19:30 Fahrettin Altun’un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi Fahrettin Altun'un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi
00:10 MİT Başkanı Kalın’dan Hamas lideriyle kritik görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme
22:32 ABD’nin ünlü gazetesi, Biden’a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil ABD'nin ünlü gazetesi, Biden'a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil
21:37 Antalya’da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti
21:09 İsviçre Euro 2024’ün ilk çeyrek finalisti oldu İsviçre Euro 2024'ün ilk çeyrek finalisti oldu
21:01 Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu
19:45 Vatandaşa “Asgari ücret yeterli mi“ diye soruldu Verilen yanıt hükümeti düşündürecek Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek
18:18 Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, İstanbul’daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı
17:44 İmamoğlu, CHP’lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız İmamoğlu, CHP'lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız
17:13 Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 05:24:55. #1.13#
SON DAKİKA: Çocukları Olmayan Çift, Koruyucu Aile Modeli ile Evlat Hasretini Dindirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement