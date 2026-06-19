Çocukların Hayalleri Tişörtlere Yansıtıldı - Son Dakika
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Çocukların Hayalleri Tişörtlere Yansıtıldı

19.06.2026 11:19
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Antalya'da üniversite öğrencileri, depremlerden etkilenen çocukların resimlerini tişörtlere basarak hediye etti.

Antalya'da üniversite öğrencilerinin yürüttüğü "Umut İçin Bir Düş Yeter" projesi kapsamında 6 Şubat depremlerinden etkilenen 329 çocuğun hayallerini yansıtan resimler tişörtlere basılarak karne hediyesi olarak hazırlandı.

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri ile TOG Mühendislik işbirliğinde yürütülen projeyle, Hatay'ın Arsuz, Samandağ ve Kırıkhan ilçeleri ile Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerine ulaşıldı.

Çocukların travma sonrası iyileşme süreçlerine katkı sunmayı amaçlayan çalışma kapsamında öğretmenler aracılığıyla öğrencilerden kendilerini en mutlu eden ve en sevdikleri resmi çizmeleri istendi. Çocukların çizimleri, karne gününde kendilerine hediye edilmek üzere tişörtlere basıldı.

"Amacımız, çocuklara psikososyal destek sağlamak"

Proje koordinatörü ve Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Özlem Mansuroğlu Reyhan, AA muhabirine, projenin depremden etkilenen çocuklara psikososyal destek sağlamayı hedeflediğini söyledi.

Çocukların duygu ve düşüncelerini sanat yoluyla ifade etmelerine imkan tanımak istediklerini belirten Reyhan, "Travma sonrası iyileşme sürecine katkı sunmak amacıyla çocuklardan kendilerini en iyi hissettiren resmi çizmelerini istedik. Çizim sürecinde duygularını da not ettik. Daha sonra bu resimleri tişörtlere bastırarak karne hediyesi olarak hazırladık." dedi.

Çocukların çizimleri kadar ilettikleri duygu ve mesajların da önemli olduğunu vurgulayan Reyhan, bu notların her bir tişörte eklendiğini ifade etti.

Resimlerde arkadaşlık, aile ve sevgi temalarının öne çıktığını anlatan Reyhan, "En dikkat çekici nokta çocukların resimlerinin oldukça renkli olmasıydı. Bu renkler bize umudu çağrıştırdı. Her şeye rağmen çocukların çok güzel hayalleri var." diye konuştu.

"Travmaları sevgi mesajı iyileştiriyor"

Reyhan, depremin ağır travma oluşturduğunu ve iyileşmenin zaman aldığını dile getirerek, çocukların manevi açıdan desteklenmesinin önemine işaret ederek, "Deprem bölgelerinde insanlar yeniden ayağa kalkmak için büyük çaba gösteriyor. Çocukların travmalarının, kendilerine uzanan bir el ve iletilen sevgi mesajlarıyla daha hızlı iyileşeceğine inanıyoruz. Bu nedenle benzer projelerin sürekliliğini önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Proje yürütücülerinden Deniz Nurbaş da çocukların hayatlarına dokunabilmiş olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, çalışmanın kendileri için de anlamlı bir deneyim olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Antalya, Hediye, Güncel, Eğitim, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocukların Hayalleri Tişörtlere Yansıtıldı - Son Dakika

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