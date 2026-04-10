Torba Kanun Teklifi Komisyonda Kabul Edildi, Muhalefet Usul Eksikliklerine Dikkat Çekti

Çocukların internet ve sosyal medya erişimlerinin kısıtlanmasına yönelik yasal düzenlemenin, Meclis'in geçmişteki çalışmalarını göz ardı ettiği ifade ediliyor. Darülaceze'ye bağış ve yardımların teşvik edilmesi ile gıda bankacılığı gibi düzenlemeleri içeren torba kanun teklifi, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu tarafından görüşülüp kabul edilmiştir.

Komisyon üyesi CHP, kapsamlı bir rapor hazırlayarak muhalefet şerhini sundu. Rapor, birbiriyle bağlantısız 14 ayrı kanunda değişiklik yapan metnin TBMM'de yasalaştırılma sürecinde usul eksiklikleri olduğunu belirtiyor. Kanun teklifinin tali komisyonlarda yeterince görüşülmediği vurgulanıyor.

CHP'nin muhalefet şerhi raporunda, Darülaceze modelinin ülke genelinde yaygınlaştırılmasının derin yoksulluğun itirafı olduğu ve kamu kaynakları yerine bağışlarla sürdürülecek bir ihtiyaç biçimini pekiştirdiği ifade ediliyor. Ayrıca, yaşlı nüfus artışına rağmen Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesinin yetersiz olduğu belirtiliyor.

Muhalefet şerhinde, çocukların internetin zararlı yönlerinden korunmasına yönelik yeni düzenlemelerin, geçmişteki kanun tekliflerini göz ardı ederek yasalaştırılacağına dikkat çekilmiştir. TBMM'nin 2018-2026 yılları arasında dijital bağımlılık ve çocuk koruma konularında 4 farklı araştırma komisyonunda kararlar aldığı, ancak bu kararların yeni kanun teklifinde dikkate alınmadığı eleştirilmiştir.

Muhalefet milletvekilleri, genel yasaklar yerine yaş kategorilerine göre içerik düzenlemeleri, ebeveyn denetimleri ve etkin denetim mekanizmaları önermiş, sansüre gidebilecek maddelerin metinden çıkarılması gerektiğini belirtmiştir. Ancak iktidar milletvekilleri bu yaklaşımı dikkate almamıştır. CHP, Meclis'in işlevlerinin kuvvetler ayrılığına dayalı sistemin bir parçası olarak işlemediğini vurgulamıştır.