Torba Kanun Teklifi Komisyonda Kabul Edildi, Muhalefet Usul Eksikliklerine Dikkat Çekti

10.04.2026 07:59
Meclis'in çocukların internet ve sosyal medya erişimini kısıtlayan yasal düzenlemeleri, CHP tarafından muhalefet şerhiyle eleştirildi. Kanun teklifinin yeterince görüşülmediği ve geçmişteki kararların göz ardı edildiği vurgulandı.

Çocukların internet ve sosyal medya erişimlerinin kısıtlanmasına yönelik yasal düzenlemenin, Meclis'in geçmişteki çalışmalarını göz ardı ettiği ifade ediliyor. Darülaceze'ye bağış ve yardımların teşvik edilmesi ile gıda bankacılığı gibi düzenlemeleri içeren torba kanun teklifi, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu tarafından görüşülüp kabul edilmiştir.

Komisyon üyesi CHP, kapsamlı bir rapor hazırlayarak muhalefet şerhini sundu. Rapor, birbiriyle bağlantısız 14 ayrı kanunda değişiklik yapan metnin TBMM'de yasalaştırılma sürecinde usul eksiklikleri olduğunu belirtiyor. Kanun teklifinin tali komisyonlarda yeterince görüşülmediği vurgulanıyor.

CHP'nin muhalefet şerhi raporunda, Darülaceze modelinin ülke genelinde yaygınlaştırılmasının derin yoksulluğun itirafı olduğu ve kamu kaynakları yerine bağışlarla sürdürülecek bir ihtiyaç biçimini pekiştirdiği ifade ediliyor. Ayrıca, yaşlı nüfus artışına rağmen Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesinin yetersiz olduğu belirtiliyor.

Muhalefet şerhinde, çocukların internetin zararlı yönlerinden korunmasına yönelik yeni düzenlemelerin, geçmişteki kanun tekliflerini göz ardı ederek yasalaştırılacağına dikkat çekilmiştir. TBMM'nin 2018-2026 yılları arasında dijital bağımlılık ve çocuk koruma konularında 4 farklı araştırma komisyonunda kararlar aldığı, ancak bu kararların yeni kanun teklifinde dikkate alınmadığı eleştirilmiştir.

Muhalefet milletvekilleri, genel yasaklar yerine yaş kategorilerine göre içerik düzenlemeleri, ebeveyn denetimleri ve etkin denetim mekanizmaları önermiş, sansüre gidebilecek maddelerin metinden çıkarılması gerektiğini belirtmiştir. Ancak iktidar milletvekilleri bu yaklaşımı dikkate almamıştır. CHP, Meclis'in işlevlerinin kuvvetler ayrılığına dayalı sistemin bir parçası olarak işlemediğini vurgulamıştır.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Kağıda not düştü İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri
Gelecek Partisi’nden istifa eden 35 kişi AK Parti’ye geçti Gelecek Partisi'nden istifa eden 35 kişi AK Parti'ye geçti
Arizona’da küçük uçak kazası: 2 ölü Arizona'da küçük uçak kazası: 2 ölü
Mia Khalifa ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor Mia Khalifa ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı İran’dan ABD’ye gözdağı Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı
40 günlük savaşta İran’da 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti 40 günlük savaşta İran'da 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti

08:50
Tiryakiler dikkat Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
08:08
Arda Turan Avrupa’da tarih yazıyor
Arda Turan Avrupa'da tarih yazıyor
07:49
Akaryakıta rekor indirim Tarihi düşüş pompa yansıdı
Akaryakıta rekor indirim! Tarihi düşüş pompa yansıdı
07:16
Müzakere öncesi büyük kriz İki lider bambaşka konuştu
Müzakere öncesi büyük kriz! İki lider bambaşka konuştu
05:53
Tahran’dan ABD’ye rest: Lübnan çözülmeden müzakere yok
Tahran'dan ABD'ye rest: Lübnan çözülmeden müzakere yok
00:53
Şehirde bayram havası var Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor
Şehirde bayram havası var! Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor
