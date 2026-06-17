Çocukların Ritim Hayali: Bateri Orkestrası

Emekli olduktan sonra çocukluk hayalini gerçeğe dönüştüren Serdar Ceylan, kurduğu bateri çocuk orkestrasıyla ritim tutan çocukları konser sahnelerine taşıyor.

Bateri Çocuk Orkestrası, çok sayıda öğrenciyi konser sahnelerinde bir araya getiriyor. Akademide eğitim alan çocuklar, yıl içinde hazırlanan repertuvarlarla konserlerde toplu şekilde sahneye çıkıyor.

Orkestrayla bugüne kadar çok sayıda konser veren şef Serdar Ceylan, bir yandan çocukların ritim duygusunu geliştirmeyi hedeflerken, diğer yandan Türkiye'de benzeri bulunmayan orkestrayı daha da büyütmek için çalışmalarını sürdürüyor.

AA muhabirine orkestra hakkında açıklamalarda bulunan Ceylan, çocukluk yıllarından beri çok sayıda davulun birlikte sahne aldığı bir orkestra kurmayı hayal ettiğini anlattı.

Askeri bando okullarında yetişen Ceylan, mezun olduğu kurumdaki öğretim görevliliği sürecinin ardından emekliye ayrıldı; yaşamının geri kalanını ise çocukların müzik eğitimine adadı.

Ceylan, "Amacımız çok davulla çok büyük ses getirmek ve beraberce çalınabilmesini göstermekti. Normalde bir orkestrada bir davul olur. Fakat biz 30 davulla, 40 davulla konserler verdik. Gerçekten enerjisi çok farklı ve çok güzel." dedi.

Çocuklar 3 yaşından itibaren eğitime başlayabilir

Serdar Ceylan, şu anda 400'ün üzerinde öğrencileri olduğunu belirterek, "Biz istenildiği zaman bir 400 civarında bateriyle konserler verebiliriz. Bateri Çocuk Orkestrası Türkiye'de çok fazla yok hatta hiç yok desem yeridir. Yurt dışında bunun örnekleri var ama bizimki gibi değil." ifadelerini kullandı.

Orkestrada yer alan öğrencilerin çok küçük yaşlarda eğitim almaya başladığını aktaran Ceylan, yetenek sinyali veren çocuklarla 3-3,5 yaşından itibaren çalıştıklarını söyledi.

Ceylan çocukların müziği zamanla içselleştirdiğini ve çalışmaların bir anda sonuç verdiğini vurgulayarak, eğitimlerde nota, görsel ve işitsel yöntemleri birlikte kullandıklarını belirtti.

Bu yöntemin öğrenme sürecini kolaylaştırdığını kaydeden Ceylan," Repertuvarımızda Big Band eserleri var. Barış Manço ve Cem Karaca konseri yaptık. Yerli yabancı birçok parçayı çalıyoruz." dedi.

"Ritim her şeyin temeli"

Çocukların müzik eğitiminde ritim duygusunun erken yaşta geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Ceylan, "Küçük yaş grubunun özellikle başlaması gereken iki enstrüman var. Piyano ve vurmalı çalgılar. Eğer bunlarla temel atarlarsa çocuklar daha sonraki zamanlarda başka enstrümanlara da geçmek isteseler çok daha başarı elde ederler." değerlendirmesinde bulundu.

Ritmin tüm müzik eğitiminin temelini oluşturduğunu belirten Ceylan, "Hangi enstrümanı çalacak olsanız ya da hangi müziği yapacak olsanız mutlaka ritim duygunuzun olması ve gelişmiş olması lazım. O yüzden özellikle 3 yaş hatta 4 yaştan sonra mutlaka vurmalı çalgılar hayatlarında olmalı." ifadelerini kullandı.

Ceylan, yılın son konserini CSO Ada Ankara Mavi Salon'da düzenlediklerini, bir sonraki etkinlikte yeniden müzikseverlerle buluşmayı hedeflediklerini ifade etti.

"Açmadan solan çiçek kalmasın"

Çocukların yeteneklerinin erken keşfedilmesinin önemine işaret eden Serdar Ceylan, "Açmadan Solan Çiçek Kalmasın diye bir projem var, taşrada kim bilir ne yetenekli çocuklar var. Kendi yeteneğinin farkına varmadan büyüyorlar, yetişiyorlar ve o yetenekler ölüyor." dedi.

İlkokulun birinci sınıfından itibaren müzik derslerine müzik öğretmenlerinin, beden eğitimi derslerine ise beden eğitimi öğretmenlerinin girmesini isteyen Ceylan, çocukların küçük yaşta keşfedilmesinin onları çok daha ileri taşıyacağını ifade etti.

Orkestranın öğrencilerinden 7 yaşındaki Alp Emre de 2,5 yaşında bateri çalmaya başladığını söyledi.

Evde dinlediği müziklerde en çok bateriden etkilendiğini anlatan Alp Emre, babasının ona bateri hediye etmesine çok sevindiğini belirtti.

Orkestranın öğrencilerinden 8 yaşındaki Kerem Kıroğlu ise bateriyle 4,5 yaşındayken tanıştığını anlattı.

Yüzmeye giderken duyduğu bateri seslerinden etkilendiğini belirten Kıroğlu, boyu bateri çalmaya uygun seviyeye ulaşsın diye her gün yumurta yediğini anlattı.

Yaklaşık dört yıldır bateri çaldığını ifade eden Kıroğlu, ilk günlerine göre kendisini çok geliştirdiğini belirterek, en sevdiği eserlerin "Smooth Criminal" ve "Caravan" olduğunu, başlangıçta çalmakta zorlandığı bu eserleri artık daha rahat seslendirebildiğini dile getirdi.