Çocukların Yaktığı Ateş Samanlığı Kül Etti

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ORDU'nun Çatalpınar ilçesinde, oynarken ateş yakan çocuklar, dedelerinin samanlığını yaktı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında samanlık kullanılamaz hale geldi. Kayatepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde inşaat malzemelerinin olduğu samanlık çevresinde oynayan Hasan Y.'nin torunları ateş yaktı. Bir süre sonra alevler samanlığa sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile yangın söndürüldü. Samanlık içerisinde bulunan çeşitli malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.