Çocukların Yol İsteği Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çocukların Yol İsteği Gerçekleşti

Muğla Büyükşehir Belediyesi, mahallelerindeki yolların yapılmasını isteyen çocukların çağrısına yanıt vererek Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi'nde yol çalışması başlattı ve tamamladı. Çalışmalar sonucunda çocuklar, bisikletlerini yeni yapılan yolda kullanma fırsatı buldu.

23.10.2024 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet, Aras sosyal medya üzerinden mahallelerindeki yolların yapılmasını isteyen çocukların isteğini gerçekleştirdi. Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde başlayan yol çalışması, kısa sürede tamamlandı.

"Yol İstiyoruz, yağmur yağdığında okula gidemiyoruz, bisiklet süremiyoruz" diyerek video çekerek sosyal medyada yayınlayan çocukların isteği, Büyükşehir Belediyesi tarafından yerine getirildi. Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde başlayan yol çalışması, kısa sürede tamamlandı. Yapılan yolda ilk bisiklet kulnananlar da videoyu çeken çocuklar oldu.

"8 bin metrekarelik alanda çalışmamızı gerçekleştirdik"

Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi'nde yapılan yol çalışmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Süleyman Soydemir, "Bugün çocuklarımızın ve vatandaşlarımız yoğun talepleri üzerine Bayır Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde yol çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Burada bozuk bir zeminimiz vardı bunu düzelterek işe başladık. Yaklaşık olarak 8 bin metrekarelik bir alanda çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Çalışmalarımız sonucunda vatandaşlarımız yeni yollarına kavuştu. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

2024 yılında yapılan yol çalışmalarına da değinen Soydemir, "Dünya Kenti Muğla vizyonumuzla güvenli yolların yapımına devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak 2 bin 350 kilometrelik yol ağımızda 2024 yılının sonuna kadar 200 bin metrelik yol yapımını tamamlamış olacağız. Bu yolların yüze 10'u sıcak asfalt olarak tamamlandı. Bunun yanı sıra belediyemizin sorumluluk sahalarında 92 bin metrelik beton hendek kanallarının 85 bin metresini tamamladık. Kıyıdan kırsala güvenli yollarla halkımızı birbirine kavuşturuyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın talimatları ile büyükşehir ilçe belediyesi ayrımını ortadan kaldırarak hizmette bahane üretmeyen bir anlayışla tüm Muğla'ya hizmet etmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Menteşe, Güncel, Eğitim, Yaşam, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocukların Yol İsteği Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:51 Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK’lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar
19:00 MHP lideri Bahçeli: Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacak MHP lideri Bahçeli: Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacak
18:49 TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme
18:16 TUSAŞ’taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan’dan ilk açıklama geldi TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
15:56 Ankara’da TUSAŞ’a terör saldırısı: 4 şehidimiz, 14 yaralı var Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı: 4 şehidimiz, 14 yaralı var
09:51 Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi
09:50 Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif
09:47 Narin Güran cinayetinde anneyi ele veren soru Narin Güran cinayetinde anneyi ele veren soru
09:30 Uzmanların yeni altın tahmini heyecanlandırdı Uzmanların yeni altın tahmini heyecanlandırdı
09:27 Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli’nin yakasındaki rozet dikkat çekti Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkat çekti
09:26 Şili’nin efsane futbolcusu Jorge Valdivia, tecavüz şüphesiyle gözaltına alındı Şili'nin efsane futbolcusu Jorge Valdivia, tecavüz şüphesiyle gözaltına alındı
09:12 Amerika tarihinde bir ilk: Kongre kripto para dostu isimlerle dolu Amerika tarihinde bir ilk: Kongre kripto para dostu isimlerle dolu
08:58 Cemal Enginyurt’tan Bahçeli’nin Öcalan çağrısına zehir zemberek tepki Cemal Enginyurt'tan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına zehir zemberek tepki
08:45 2 gol attığı maçta sahaya atılan patlayıcı nedeniyle 3 parmağını kaybetti 2 gol attığı maçta sahaya atılan patlayıcı nedeniyle 3 parmağını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 20:45:05. #1.11#
SON DAKİKA: Çocukların Yol İsteği Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.