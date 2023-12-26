 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre çocukların yüzde 28'i 'hikikomori' sendromuna maruz kalıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre çocukların yüzde 28'i 'hikikomori' sendromuna maruz kalıyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden yapılan bir araştırmaya göre, çocukların yüzde 28'i 'içeri çekilme, hapsedilmiş olma' anlamına gelen 'hikikomori' sendromuna maruz kalıyor. Çocuklar genellikle videolu oyunlar oynayarak, odalarında vakit geçiriyor ve dış dünyadan zevk alamama gibi davranışlara yöneliyorlar. Bu sendromun yaşam boyu devam etme riski bulunuyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi\'nde yapılan araştırmaya göre çocukların yüzde 28\'i \'hikikomori\' sendromuna maruz kalıyor
26.12.2023 - 11:23,
Abone Ol
SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi'nden Prof. Dr. Tuncay Dilci, dijitanaliz tekniği ile 2 bin 300 çocuk üzerinde yapılan araştırmada, çocukların yüzde 28'inin 'içeri çekilme, hapsedilmiş olma' anlamına gelen ve Japonca bir terim olan 'hikikomori' sendromuna maruz kaldığını söyledi. Prof. Dr. Dilci, "Çocuklar genelde videolu oyunlar oynayarak, odalarında vakit geçiriyor. Dış dünyadan zevk alamama gibi davranışlara yöneliyorlar. Bu olayın yaşam boyu devam etme riski var" dedi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Dilci, 'içeri çekilme, hapsedilmiş olma' anlamına gelen ve Japonca bir terim olan 'hikikomori' sendromu hakkında uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Dilci, yapay zeka ve algoritmik sistem aracılığıyla dijitanaliz tekniği ile 2 bin 300 çocuk üzerinde araştırma yaptıklarını söyledi. Prof. Dr. Dilci, "Hikokomori, Japonya'da özellikle kendilerini dijital nesne kullanımına bağlı olarak izole eden ve benlik algılarında birtakım sıkıntılar yaşayan çocukların durum ifade eden bir kavramdır. Bu sendroma göre, sosyal izolasyon ve benlik algısında ciddi anlamda bir sorun yaşandığı yönünde bulgulara ulaştık. Çocukların şu anda maalesef yüzde 28'i, hikokomori sendromuna maruz kalmaktadır. Çocuklar genelde videolu oyunlar oynayarak, odalarında vakit geçiriyor. Dış dünyadan zevk alamama gibi davranışlara yöneliyorlar. Bu olayın yaşam boyu devam etme riski var; bu tip çocukların arkadaş ve sosyal ilişkisi olmayacak. İçine kapanma ile beraber bir sosyal izolasyon durumu söz konusudur. Çevreyle etkili ve verimli iletişim kurmama, hatta ve hatta iletişimi kesme durumuyla bile karşı karşıya kalabiliriz" dedi.

'TOPLUMSAL ANLAMDA DIŞLANMAYA MARUZ KALABİLİRLER'

Toplumsal anlamda önlemlerin alınması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Dilci, "Bu toplumsal anlamda özellikle psikososyal etkinliklerin yoğunlaştığı ve özellikle toplumu ilgilendiren sahalarda bu çocuklarımızı dijital nesneden uzak bir şekilde eğitmek ve tekrar rehabilite etmek durumundayız. Dolayısıyla aile içerisinde iletişimi güçlendirici, aile içi planlama ve dijital diyet diyebileceğimiz aile içinde iletişimi güçlü kılacak anlar oluşturmalıyız. Dijital nesnelerin olmadığı durumları ifade edecek yaşam biçimi benimsenmelidir. Okul ve iş ortamında da yine öğretmenlerimizin bu konuda çocuklarımıza rehberlik edecek ve onları aydınlatacak birtakım eğitim formatörleri yetiştirilmelidir. Bu genelde sosyal becerisi zayıf ve içerisine kapanık çocuklarda daha çok görülür. Bu tip çocuklar mesleki yetişme konusunda yetersizlikler veya geride kalma ve yine toplumsal anlamda dışlanmaya maruz kalabilirler" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tuncay Dilci, Çocuk, Teknoloji, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre çocukların yüzde 28'i 'hikikomori' sendromuna maruz kalıyor - Son Dakika


12:18
Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak
11:54
Yapıcıoğlu'nun ''Özerklik'' çıkışına Adalet Bakanı Tunç'tan yanıt Yapıcıoğlu'nun ''Özerklik'' çıkışına Adalet Bakanı Tunç'tan yanıt
11:38
Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki
11:15
Bahçeli'den, DEM Partili Bakırhan'ın 'Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak' sözüne sert tepki Bahçeli'den, DEM Partili Bakırhan'ın "Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak" sözüne sert tepki
11:09
Bursa'da Yakalanan Tarihi Eser Kaçakçıları Bursa'da Yakalanan Tarihi Eser Kaçakçıları
11:00
Bülent Ersoy'dan Safiye Soyman'a olay sözler: Enişteci değilim ama Faik'i merak ediyorum Bülent Ersoy'dan Safiye Soyman'a olay sözler: Enişteci değilim ama Faik'i merak ediyorum
10:56
Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın
10:55
Altının Gramı Yükselişle Başladı Altının Gramı Yükselişle Başladı

Son Dakika
12:18 Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak
11:09 Selçuklu Belediyesi'nin Eğitim Yatırımları Konya'ya Değer Katıyor
11:54 Yapıcıoğlu'nun ''Özerklik'' çıkışına Adalet Bakanı Tunç'tan yanıt
11:38 Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki
11:15 Bahçeli'den, DEM Partili Bakırhan'ın "Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak" sözüne sert tepki
11:09 Bursa'da Yakalanan Tarihi Eser Kaçakçıları
11:00 Bülent Ersoy'dan Safiye Soyman'a olay sözler: Enişteci değilim ama Faik'i merak ediyorum
10:56 Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın
10:55 Altının Gramı Yükselişle Başladı
10:53 Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 12:51:36. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre çocukların yüzde 28'i 'hikikomori' sendromuna maruz kalıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement