Çocuklarını görmek isteyen baba, eski eşinden altığı mesajla şoke oldu - Son Dakika
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Çocuklarını görmek isteyen baba, eski eşinden altığı mesajla şoke oldu

Çocuklarını görmek isteyen baba, eski eşinden altığı mesajla şoke oldu
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Boşandığı eşinden para alabilmek için çocuklarını şantaj malzemesi yapan kadının WhatsApp mesajları sosyal medyada infial yarattı. Eski eşine para göndermediği takdirde çocukları göstermeyeceğini belirten kadın, evladının fotoğrafını isteyen çaresiz babaya "Resim de parayla" yanıtını verdi.

Boşandığı eski eşinden çocuklarını göstermek ve fotoğraflarını atmak karşılığında para talep eden kadının WhatsApp yazışmaları sosyal medyada gündem oldu. Çocuğunun fotoğrafını isteyen çaresiz babaya "Resim de parayla" yanıtını veren kadına tepki yağdı.

Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede viral olan WhatsApp ekran görüntüleri, velayet ve çocuk gösterme krizini bir kez daha gündeme taşıdı. Eski eşinden sürekli para talep eden bir kadının, para gelmediği sürece çocuklarını babalarına göstermeyeceğini ve hatta fotoğraflarını dahi göndermeyeceğini belirttiği mesajlar görenleri hayrete düşürdü.

"PARAYI HALLETTİN Mİ? O ZAMAN ÇOCUKLARI ALAMAZSIN"

İkilinin arasındaki mesajlaşmalarda kadının, çocukların babasıyla buluşmasını tamamen para transferine bağladığı görüldü. İkili arasında geçen diyaloglar şu şekilde kayıtlara geçti:

  • Kadın: Parayı hallettin mi, ne yaptın?
  • Baba: Cuma inşallah.
  • Kadın: Tamam, ben de bu hafta sonu vermeyeceğim çocukları. Diğer hafta alırsın.
  • Baba: Para, para, para…

"RESİM DE PARAYLA!"

Eski eşinin dayattığı şartlar karşısında çaresiz kalan ve en azından evlatlarının yüzünü görebilmek için fotoğraf isteyen babaya verilen yanıt ise pes dedirtti. Çocuğunun bir fotoğrafını talep eden eski eşine son derece soğukkanlı bir şekilde karşılık veren kadın, "Resim de parayla" diyerek kapıyı kapattı. Sosyal medyada hızla yayılan yazışmalar büyük tepki toplarken, kullanıcılar çocukların bir şantaj ve ticaret aracı olarak kullanılmasını sert sözlerle eleştirdi.

Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuklarını görmek isteyen baba, eski eşinden altığı mesajla şoke oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Gelde şey yapma. 2 1 Yanıtla
  • Salih Akinci Salih Akinci:
    kadına şiddete hayır ama erkeğe şiddete de hayır yani. 2 0 Yanıtla
  • kadir kınay kadir kınay:
    işte bu kadın her şeyi hakediyor 1 0 Yanıtla
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