Çocuklarıyla Enkaz Üzerinde Yaşayacak - Son Dakika
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Çocuklarıyla Enkaz Üzerinde Yaşayacak

Gazze'deki İsrail saldırıları sonrası evini kaybeden Zeynep Ebu Furve, çocuklarıyla döndü.

31.01.2025 17:19
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Gazze'deki ateşkes sonrası üç çocuğuyla birlikte terk etmek zorunda kaldıkları Refah'ın doğusundaki Şevke bölgesine geri dönen Filistinli Zeynep Ebu Furve, "Çocuklarımla evimin enkazı üzerinde yaşayacağım." dedi.

Yaklaşık 10 yıl önce eşini kaybeden Filistinli Zeynep, AA muhabirine, İsrail saldırıları nedeniyle evini terk etmek zorunda kaldığını ve ateşkes sonrası geri döndüğünde evinin enkazıyla karşılaştığını söyledi.

Filistinli kadın, şöyle konuştu:

"Siyonistler, evimi bana çok gördü, onu yerle bir etmişler. Sadece benim değil, tüm komşularımın evi yıkılmış. Evimiz ve tüm anılarımız gitti. Bize anılarımızı bile çok gördüler. Hamdolsun demekten başka bir şey diyemiyoruz."

Evinin enkazı üzerinde kurduğu çadırda yaşıyor

Evinin enkazı üzerinde kurduğu derme çatma çadırda bir erkek ve iki kızını büyütmeye devam edeceğini dile getiren Filistinli Zeynep, pes etmeyeceğini ve çocukları için güçlü kalacağını vurguladı.

Filistinli kadın, şunları söyledi:

"Oğlum bu evde doğdu, emekledi ve büyüdü. Onu burada derslerine çalıştırdım. Yine çocuklarımla evimin enkazı üzerinde yaşayacağım, oğlumu burada evlendireceğim. Acımızı haykırmak için bağırmak istiyorum ama gözyaşlarım bile kurudu."

İsrail ordusunun 15 ay süren yoğun saldırı ve bombardımanı sonucu bölgede sadece Zeynep Ebu Furve'nin değil çevredeki neredeyse tüm evlerin yerle bir olduğu dikkati çekti.

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Filistin hükümetinin yayımladığı son verilere göre, İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'ne yaklaşık 100 bin ton patlayıcı attı, bu saldırılar bölgede altyapının yüzde 88'inin tahrip olmasına yol açtı.

Kaynak: AA

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