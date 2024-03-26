Çocukluk Döneminde Hareketsiz Yaşam Tarzı Atardamar Sertleşmesini Artırıyor - Son Dakika
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Çocukluk Döneminde Hareketsiz Yaşam Tarzı Atardamar Sertleşmesini Artırıyor

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, çocukluk dönemlerindeki hareketsiz yaşam tarzının atardamar sertleşmesini artırabildiği tespit edildi. Oxford, Bristol ve Exeter Üniversiteleriyle Doğu Finlandiya Üniversitesi'nden bilim insanlarının ortaklaşa yaptığı araştırmada, 11 ila 24 yaşları arasındaki 1339 çocuk ve genç incelendi. Araştırmada, çocuklar ve gençlerdeki hareketsizlik süresinin günde 6 saatten 9 saate çıkmasının atardamar sertleşmesini yaklaşık yüzde 10 artırdığı bulundu. Ayrıca, günde en az 3 saatlik hafif fiziksel aktivitenin atardamar sertleşmesi riskini en aza indirmeye yardımcı olabileceği belirtildi.

26.03.2024 23:23  Güncelleme: 23:26
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İngiltere'de yapılan bir araştırmada, çocukluk dönemlerindeki hareketsiz yaşam tarzının atardamar sertleşmesini artırabildiği tespit edildi.

ANI News'ün haberine göre, Oxford, Bristol ve Exeter Üniversiteleriyle Doğu Finlandiya Üniversitesi'nden bilim insanların yaptığı ortak araştırmada, 11 ila 24 yaşları arasındaki 1339 çocuk ve genç incelendi.

Bu kapsamda, 13 yıl boyunca 1339 kişinin atardamar sertliği belirli periyotlarla kontrol edildi.

Bilim insanları, araştırmada, çocuklar ve gençlerdeki hareketsizlik süresinin günde 6 saatten 9 saate çıkmasının atardamar sertleşmesini yaklaşık yüzde 10 artırdığını buldu.

Öte yandan, çalışmada, yaşlanmanın da atardamar sertliğini artırdığı ve bunun ise yetişkinlerde genç yaşta ölüm riskini yüzde 47 artırabildiği vurgulandı.

Ayrıca araştırmada, günde en az 3 saatlik hafif fiziksel aktivitenin atardamar sertleşmesi riskini en aza indirmeye yardımcı olabileceği belirtildi.

Doğu Finlandiya Üniversitesi'nde Dr Andrew Agbaje, "Çalışmalarımız, çocukluk çağındaki hareketsizliğin sağlık için daha önce düşünülenden daha tehlikeli olduğunu vurguluyor gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmanın bulguları, "Acta Physiologica" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

Finlandiya, Çocukluk, Bristol, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocukluk Döneminde Hareketsiz Yaşam Tarzı Atardamar Sertleşmesini Artırıyor - Son Dakika

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