Çöl Varanı Silopi'de Tedavi Edilip Doğaya Salındı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde ikinci kez görülen çöl varanı, vatandaşların ihbarı üzerine yakalanarak tedavi edildi, ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Silopi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde çöl varanını gören vatandaşlar, durumu Silopi Belediyesi ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından yakalanan hayvan, Silopi Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi. Sağlık İşleri Müdürü Emin Güler tarafından sağlık kontrolü ve gerekli tedavisi yapılan çöl varanı, doğal yaşam alanına bırakıldı.