Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Desteği

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Etimesgut Belediyesi, çölyak hastalarına glütensiz gıda ürünlerinden oluşan özel gıda paketi vermeye başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, özel durumları nedeniyle ömür boyu diyet zorunluluğu olan çölyak hastalarına destek olmak amacıyla mısır makarnası, tarhana, karabuğday unu gibi ürünlerden oluşan özel gıda paketi desteği hazırlandı.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce glütensiz gıda ürünlerinden oluşturulan temel ihtiyaç kolileri başvuruda bulunan çölyak hastalarına ulaştırılmaya başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ali Coşar, koli desteğinin 2 ayda bir periyodik aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

Coşar, gıda kolilerinden yararlanmak isteyen çölyak hastalarının, belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne, hastalığa dair sağlık raporu, kimlik fotokopisi ve ikametgah belgesiyle başvuruda bulunabileceğini kaydetti.