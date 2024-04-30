ÇOMÜ öğrencisi Zeliha Güneş'in cenazesi Eskişehir'de defnedildi - Son Dakika
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ÇOMÜ öğrencisi Zeliha Güneş'in cenazesi Eskişehir'de defnedildi

ÇOMÜ öğrencisi Zeliha Güneş\'in cenazesi Eskişehir\'de defnedildi

Çanakkale'de bisikletiyle seyir halindeyken bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden ÇOMÜ öğrencisi Zeliha Güneş'in cenazesi, memleketi Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde toprağa verildi. Güneş'in naaşı, ailesi ve yakınlarının katılımıyla Yenice Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

30.04.2024 14:29
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Çanakkale'de bisikletiyle seyir halindeyken bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencisi Zeliha Güneş'in cenazesi, memleketi Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde toprağa verildi.

ÇOMÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Güneş'in cenazesi, yakınları tarafından Sivrihisar Devlet Hastanesi morgundan alınarak Ulu Cami'ye getirildi.

Cami bahçesindeki törende, öğrencinin annesi Gülsüm ve babası Satılmış Güneş, taziyeleri kabul etti.

Zeliha Güneş'in naaşı, kardeşleri Merve ve Çağrıbey Güneş, yakınları ve vatandaşların katılımıyla öğle vakti kılınan namazı müteakip Yenice Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Bisiklet sporuyla ilgilenen Güneş'in, 5 Mayıs'ta Çanakkale'de düzenlenecek "Yeşilay Bisiklet Turu"na katılmaya hazırlandığı öğrenildi.

Zeliha Güneş (24), Eceabat ilçesi Kocadere köyü yakınında 29 Nisan'da bisikletiyle gezerken Sezai Ç'nin kullandığı 17 UR 284 plakalı kamyonetin çarpması nedeniyle yaralanmış, kaldırıldığı Eceabat Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Jandarma tarafından gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ÇOMÜ öğrencisi Zeliha Güneş'in cenazesi Eskişehir'de defnedildi - Son Dakika

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