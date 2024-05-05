Bursa'nın Gemlik ilçesinde, çöp arabasının çarptığı yaşlı kadın öldü.
Balıkpazarı Mahallesi Alemdar Caddesi'nde Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri'ne ait çöp arabası manevra yaptığı sırada Süreyya Ersevinç'e (69) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın ağır yaralandı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ersevinç'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ersevinç'in cansız bedeni, nöbetçi savcının incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da çöp arabası kazası: Yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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