Bursa'da çöp arabası kazası: Yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da çöp arabası kazası: Yaşlı kadın hayatını kaybetti

Bursa\'da çöp arabası kazası: Yaşlı kadın hayatını kaybetti

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri'ne ait çöp arabası manevra yaparken Süreyya Ersevinç'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Ersevinç, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından Ersevinç'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

05.05.2024 19:21
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde, çöp arabasının çarptığı yaşlı kadın öldü.

Balıkpazarı Mahallesi Alemdar Caddesi'nde Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri'ne ait çöp arabası manevra yaptığı sırada Süreyya Ersevinç'e (69) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın ağır yaralandı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ersevinç'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ersevinç'in cansız bedeni, nöbetçi savcının incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da çöp arabası kazası: Yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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