Çöp kamyonu ile çarptığı Kübra\'nın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde kullandığı çöp kamyonu ile 1 çocuk annesi Kübra Tiryaki'ye (31) çarpıp, ölümüne neden olan F.E. (52), tutuklandı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde meydana geldi. Sapanca Belediyesi'ne ait F.E. idaresindeki 54 SB 145 plakalı çöp kamyonu, boşaltım işlemleri sırasında aracın yanından yaya şekilde geçen Kübra Tiryaki'ye çarptı. Kazada, kadın ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tiryaki, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesi sonrası Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kübra Tiryaki, kurtarılamadı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kazayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan kamyon sürücüsü F.E. tutuklandı.

Diğer yandan Kübra Tiryaki'nin cenazesi, dün Kırkpınar Tepebaşı Camisi'nde ikindi vakti kılınan namaz sonrası Tepebaşı aile kabristanlığında defnedildi.