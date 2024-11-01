COP29 Öncesi Gazetecilere Eğitim - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

COP29 Öncesi Gazetecilere Eğitim

COP29 Öncesi Gazetecilere Eğitim

Bakü'de COP29'u takip edecek gazetecilere iklim haberciliği üzerine uzmanlarca eğitim verildi.

01.11.2024 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 11-22 Kasım'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 29. Taraflar Konferansı'nı (COP29) takip edecek gazetecilere uzmanlar tarafından eğitim verildi.

Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı ile ADA Üniversitesi Kalkınma ve Diplomasi Enstitüsünün ortak organizasyonunda, "COP29 ve sürdürülebilir medya tecrübeleri" başlıklı eğitim düzenlendi.

ADA Üniversitesinde gerçekleştirilen eğitimde Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Cihangir İşbilir, Anadolu Ajansı (AA) Çevre Haberleri Müdürü Hale Aydoğmuş, Economyfirst Limited London Direktörü Klaus-Peter Ralf Jürgens, sunucu, moderatör ve gazeteci Ali Aslan ile NTV İçerik Sorumlusu Yeşim Sağlam bilgi ve tecrübelerini Azerbaycanlı muhabirlere aktardı.

AA Çevre Haberleri Müdürü Aydoğmuş, eğitimde "İklim haberciliğinde metin yazma teknikleri, terim ve kavramlar", "İklim odaklı habercilikte görsel tercihleri ve sosyal medya kullanımı" ile bu alanda AA'nın Türkiye'de bir ilke imza atarak hayata geçirdiği Yeşilhat'ı anlatan "İklim gazeteciliğinde Yeşilhat örneği" konularında sunum yaptı.

İki gün süren eğitimde katılımcılara COP toplantıları hakkında bilgiler verilirken küresel iklim sorunlarıyla ilgili haberlerin tüm kesimlere ulaştırılması, uluslararası kurum, kuruluş ve anlaşmalar hakkında haberler hazırlanması, sosyal medya platformlarının etkin kullanımı, ilgi çekici yanıtları teşvik eden etkili sorular oluşturma ve röportaj teknikleri gibi konular anlatıldı.

Hem 1994'teki BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi hem de bu sözleşme kapsamında iklim değişikliğinin azaltılması, adaptasyonu ve finansmanı hakkında 2015'te imzalanan ve 2016'da yürürlüğe giren Paris Anlaşması'nın maddelerinin hayata geçirilmesi hususunda kararların alındığı bir süreç olan COP'u, BM'nin oluşturduğu sekreterlik yürütüyor.

Bu müzakerelere her yıl bir ülke ev sahipliği yapıyor. Bu yıl, müzakerelerin koordinasyonu ve COP'a başkanlık için Azerbaycan seçildi.

Azerbaycan tarihinde en büyük uluslararası organizasyon olan COP29'u yaklaşık 3 bin gazeteci takip edecek.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İklim Değişikliği, Sosyal Medya, Azerbaycan, Güncel, Eğitim, Çevre, Medya, Dünya, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Güncel COP29 Öncesi Gazetecilere Eğitim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:03 Vahşice öldürülen Narin Güran’ın kemiklerini sızlatacak görüntüler Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
13:08 Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü
12:32 Bu markalardan uzak durun Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi
11:45 CHP lideri Özel, Esenyurt’a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu
21:39 İspanya’dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var İspanya'dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var
21:36 Semih Şentürk, saldırıya uğradı Semih Şentürk, saldırıya uğradı
21:17 Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar
21:04 Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu
20:38 İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masaya oturdu İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masaya oturdu
20:13 Fatih Terim, Panathinaikos’u pişman etti Fatih Terim, Panathinaikos'u pişman etti
20:09 İspanya’daki büyük afette can kaybı arttı: 1 yıllık yağış 8 saatte düşmüş İspanya'daki büyük afette can kaybı arttı: 1 yıllık yağış 8 saatte düşmüş
19:48 Okan Buruk, Pep Guardiola’yı bile solladı Okan Buruk, Pep Guardiola'yı bile solladı
19:43 Sedef’i halıya sarıp, dambıllarla denize atmışlardı: O canilerle ilgili yeni gelişme Sedef'i halıya sarıp, dambıllarla denize atmışlardı: O canilerle ilgili yeni gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 14:41:13. #1.13#
SON DAKİKA: COP29 Öncesi Gazetecilere Eğitim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.