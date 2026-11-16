COP31 Başkanı Murat Kurum, Belçika Bakanı Crucke ile görüşmesini duyurdu

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 kapsamında Belçika Federal Hareketlilik, İklim ve Ekolojik Dönüşüm Bakanı Jean-Luc Crucke ile bir araya geldi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından COP31 kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Belçika Federal Hareketlilik, İklim ve Ekolojik Dönüşüm Bakanı Sayın Jean-Luc Crucke ile COP31 kapsamında bir araya geldik." ifadesine yer verdi.