COP31'de Mavi Bölge'ye zirve boyunca 100 bine yakın ziyaretçi bekleniyor - Son Dakika
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COP31'de Mavi Bölge'ye zirve boyunca 100 bine yakın ziyaretçi bekleniyor

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COP31, ikinci haftasına gündem ve alandaki hareketlilik açısından yoğun başladı. Sekizinci günde resmi müzakerelerin yürütüldüğü 527 bin metrekarelik Mavi Bölge, AA ekibince 360 derece kamerayla görüntülendi; zirve boyunca burada 100 bine yakın ziyaretçi hareketliliği bekleniyor.

Türkiye'nin ev sahipliğindeki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), ikinci haftasına hem gündem hem de alandaki hareketlilik açısından yoğun başladı.

Sekizinci gününe giren zirvede resmi müzakerelerin yürütüldüğü Mavi Bölge, Anadolu Ajansı (AA) ekibince 360 derece kamerayla görüntülendi.

Toplam 1 milyon 100 bin metrekare üzerine kurulan COP31 Alanı'nda hızlandırılmış teknikle çekimi yapılan Mavi Bölge, her gün binlerce kişiyi ağırlıyor.

Birleşmiş Milletler yetkisi altında yönetilen resmi müzakere alanı olan Mavi Bölge içerisinde ulusal delegasyonlar, akredite gözlemciler, uluslararası kuruluşlar, küresel iklim politikasını şekillendiren resmi müzakereleri yürütüyor.

527 bin metrekarelik büyüklüğe sahip alanda ülke ve çeşitli kuruluşların pavilyonları, çok sayıda toplantı salonu, basın merkezi ve yeme içme alanları bulunuyor.

Mavi Bölge'de ülke delegasyonu üyeleri, kuruluş temsilcileri, basın mensupları ve görevliler yoğun hareketlilik oluşturuyor.

Zirve boyunca Mavi Bölge'de ülke delegasyonlarıyla birlikte 100 bine yakın ziyaretçi hareketliliği bekleniyor.

Zirvenin sekizinci gününde Mavi Bölge'de ve alanın girişinde yoğunluk yaşanıyor.

Kaynak: AA
PolitikaEkonomiEnerjiGüncelCOP31ÇevreDünyaSon Dakika

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