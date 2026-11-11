COP31\'de üçüncü gün Sıfır Atık temasıyla sürerken Kurum mutfak görüntülerini paylaştı

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da devam eden COP31, 3'üncü gününün teması 'Sıfır Atık' oldu. Sıfır Atık mutfaklarına dair görüntüler paylaşan COP31 Başkanı Kurum, "COP31'de bugün Sıfır Atık günü! 7 Bölge 7 Mutfak'ta israfa yer yok, her malzemeye yeniden hayat var. Anadolu'nun eşsiz lezzetlerini tanıtırken Sıfır Atık Mutfağı'nda Sıfır Atık bilincini dünyayla paylaşıyoruz" mesajını verdi.

SIFIR ATIK BİLİNCİYLE 5 MUTFAK

Sıfır Atık Yönetim Sistemi 1 milyon 100 bin metrekarelik COP31 Alanı'nın tamamında uygulanıyor. Yeşil Bölge'de Sıfır Atık Mutfağı bünyesinde Türk Lehçesi, Kıyı, Ocak, Miras, Helvahane adlı restoranların da aralarında bulunduğu 5 restoran ile bir sergi alanında Sıfır Atık kültürünü yaygınlaştırmak için örnek uygulamalar sergileniyor. Bu restoranlarda yemeklerin hazırlanmasında kullanılan malzemeler farklı tariflerde yeniden değerlendiriliyor. Sergi alanında ise yeniden değerlendirilen malzemelerden elde edilen 23 çeşit ürün ziyaretçilere ikram ediliyor.

MUTFAKTAN ÇIKAN MALZEMELER YENİDEN DEĞERLENDİRİLİYOR

Sıfır Atık Mutfağı'nda hiçbir ürün israf edilmiyor. Sebzenin kabuğu, çekirdeği, suyu hepsi bir yiyeceğe dönüşüyor. Örneğin turşu ve zeytinyağlı yemeklerde kullanılan pancarların kabukları temizlenip düşük sıcaklıkta kurutuluyor. Daha sonra öğütülen kabuklar, farklı tariflerde doğal renklendirici olarak kullanılıyor. Gıda olarak değerlendirilemeyen uygun organik atıklar ise alandaki kompost makinesinde işlenerek gübreye dönüştürülüyor.

'ATMAYIN, DÖNÜŞTÜRÜN'

Sıfır Atık Mutfağı Şefi Mustafa Kuri, gıda israfının önlenmesini ve kullanılabilir malzemelerin yeniden değerlendirilmesini amaçladıklarını belirterek, ziyaretçilere bu uygulamaları yerinde tanıttıklarını söyledi. Menülerde bir yemeğin hazırlığından kalan kullanılabilir malzemelerin başka tariflerde değerlendirildiğini anlatan Kuri, "Biz bir kuzu tandır yaptık fakat kuzu tandırı pişirirken suyunu, yağını hiçbir şeyini atmadık. Bir yerde tandırı sunuyoruz, bir yerde ondan elde ettiğimiz sularının çorbasını sunuyoruz. Atılması gereken kesin olan şeyleri de kompost olarak tekrar doğaya döndürüyoruz. Atmayın, dönüştürün. Yani hiçbir şeyi çöpe atmamak lazım. Hele ekmeği. Bunlar bizim değerimiz" dedi. Aşçı Kuri, vatandaşları Sıfır Atık Mutfağı'na davet etti, "Gerçekten gelsinler, yemeklerimizi tatsınlar. Yemeklerin döngülerinde neler yaptığımızı, ne gibi bir çalışmalar yaptığımızı görsünler. Artık mutfaklarımızdan atık çıkarmayalım. Ülkemize yazık etmeyelim" dedi.

YEŞİL BÖLGE BUGÜN VE YARIN KAPALI

Bugün ve yarın COP31 Liderler Zirvesi nedeniyle kapalı olan yeşil bölgede bulunan mutfaklar 13 Kasım Cuma günü itibarıyla yeniden vatandaşlara açılacak.

COP31'in temaları ise yarın 'Dayanıklı Şehirler ve Yapılı Çevre' 13 Kasım'da 'Finans ve Ticaret', 14 Kasım'da 'Çocuklar, Gençlik, Eğitim ve Beceriler', 15 Kasım'da 'Antalya'da Bir Nefes', 16 Kasım'da 'Sanayi, Bilim ve Teknoloji', 17 Kasım'da 'Okyanus, Denizler, Doğa ve Arazi Kullanımı - Rio Sinerjisi', 18 Kasım'da 'İnsani ve Sosyal Kalkınma', 19 Kasım'da 'İmece: Uygulamanın Güçlendirilmesi', 20 Kasım'da ise Mavi Bölge'de Nihai Müzakereler, Yeşil Bölgede 'Finansman ve Teşvikler Günü' olarak devam edecek.