COP31\'deki Gazze sergisinde Ali Yalçın 13 Hiroşima bombası gücüne dikkat çekti

(ANKARA) - Memur-Sen ve Uluslararası Emek Konfederasyonu (ILC) tarafından hazırlanan "Dönüş Umudu: El-Avde – Zeytin Ağacı Hikayesi" deneyim sergisi, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen COP31 kapsamında ziyaretçilerle buluştu.

COP31 Yeşil Bölge Kongre Merkezi Fuaye Alanı'nda açılan sergide; Gazze'de yaşanan yıkım, görsel ve interaktif ögelerle anlatıldı.

Serginin açılışına katılan Memur-Sen ve ILC Genel Başkanı Ali Yalçın, genel başkan yardımcıları, konfederasyona bağlı sendikaların yöneticileri ile yerli ve yabancı davetlilerle sergiyi gezdi.

Genel Başkan Ali Yalçın, yaptığı açıklamada, serginin bir şehrin hafızasına ve zorluklara rağmen yaşatılan umuda tanıklık etme imkanı sunduğunu söyledi.

"BİR EV YIKILABİLİR FAKAT O KAPIYI YENİDEN AÇMA UMUDU YOK EDİLEMEZ"

Serginin merkezinde yer alan zeytin ağacının Filistin halkı için kök, hafıza, bereket ve barış anlamı taşıdığını vurgulayan Yalçın, "Bugün dalları zarar görmüş olabilir ancak biliyoruz ki kökleri toprağa tutunan bir ağacın hikayesi kırılan dallarıyla sona ermez. Sergimizin adı 'El-Avde', Arapçada dönüş demektir. Filistin halkı için bu kelime, toprağa, hatıralara ve hayata dönme umudunu ifade eder. Sergide yer alan anahtarlardan oluşturulmuş harita da bu umudu simgeliyor. Bir ev yıkılabilir fakat o kapıyı yeniden açma umudu yok edilemez" dedi.

"BARIŞI KONUŞMADAN İKLİM ADALETİNİ TESİS EDEMEYİZ"

Gazze'deki yıkımın insani ve çevresel boyutlarına dikkati çeken Yalçın, uluslararası topluma ve dünya liderlerine çağrıda bulundu. Gazze'ye atılan patlayıcıların çevresel ve fiziki tahribatına değinen Yalçın, şunları kaydetti:

"Savaşın kirlettiği bir dünyada barışı konuşmadan iklim adaletini tesis edemeyiz. Gazze'ye atılan patlayıcıların toplam gücü 13 Hiroşima atom bombasına eşdeğer. Geride 61 milyon tonu aşan enkaz kaldı, 164 tarihi ve kültürel miras alanı zarar gördü. Yıkımla bağlantılı sera gazı emisyonunun ise 33,2 milyon ton karbondioksit eşdeğerine ulaştığı hesaplanıyor. Buradan tüm dünya liderlerine, Birleşmiş Milletlere ve sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunuyoruz: Gazze'nin toprağını yeniden canlandırmak, suyunu temizlemek, okullarını ve hastanelerini yeniden ayağa kaldırmak için harekete geçelim. Barış olmadan sürdürülebilir bir gelecek, adalet olmadan gerçek bir dönüşüm olmaz."

Yalçın, Türkiye'deki tüm emek örgütlerine de çağrıda bulunarak adil geçiş ve yeşil dönüşüm süreçlerinde çalışanların haklarının korunması için ortak bir çalışma takvimi oluşturulması gerektiğini sözlerine ekledi.

Programda Ali Yalçın, serginin hazırlanmasına sunduğu katkılardan dolayı Anadolu Ajansına (AA) teşekkür plaketi takdim etti. Plaketi, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz adına AA Ankara Fotoğraf Haber Müdür Yardımcısı Aytaç Ünal aldı.

Ünal, yaptığı konuşmada, Gazze'de görev yapan basın mensuplarının hakikati duyurmak adına büyük fedakarlıkla çalıştığını belirterek ödülü meslektaşları ve AA yönetimi adına aldığını ifade etti.

"Dönüş Umudu: El-Avde – Zeytin Ağacı Hikayesi" deneyim sergisi, 20 Kasım 2026 tarihine kadar COP31 Yeşil Bölge Kongre Merkezi Fuaye Alanı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak.