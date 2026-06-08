COP31 Eylem Gündemi Yarın Açıklanacak - Son Dakika
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COP31 Eylem Gündemi Yarın Açıklanacak

COP31 Eylem Gündemi Yarın Açıklanacak
08.06.2026 19:21
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Bakan Kurum, COP31 için somut hedefleri paylaşacaklarını duyurdu. Bonn'da kritik toplantılar başladı.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yarın COP31 Eylem Gündemi'nin ana çerçevesini paylaşacağız. Sadece bir çerçeveyi değil, somut ve elle tutulur hedeflere dayalı bir eylem gündemini paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) Uygulama Alt Komitesi (SBI) ile Bilimsel ve Teknolojik Danışma Alt Komitesi (SBSTA) yürütücülüğünde düzenlenen "Bonn İklim Değişikliği Konferansı" Almanya'nın Bonn kentinde başladı.

COP31 Başkanı Kurum da UNFCCC İcra Sekreteri Simon Stiell'in yanı sıra 50'den fazla ülkenin temsilcilerinin katıldığı "Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Yardımcı Organları 64. Oturumu"nun açılışında konuştu.

Konuşmasında, dünyada yaşanan küresel krizler ve buna bağlı fosil yakıt bağımlılığının taşıdığı risklere dikkati çeken Kurum, bu noktada temiz enerji dönüşümünün hızlandırılması ve "1,5 derece hedefinin" öneminin daha net bir şekilde ortaya çıktığını kaydetti.

Bonn toplantılarının COP31 için Antalya'daki iş yükünü azaltmak ve en üst düzey siyasi kararlara odaklanabilmek için önemli bir durak olduğuna işaret eden Kurum, bu süreçte birlikte hareket etmenin önemli olduğunun altını çizdi.

COP31 Başkanlığı olarak, yardımcı organ başkanlarını destekleyeceklerini, istişare ve diyaloğa dayalı, şeffaf ve kapsayıcı bir süreç yürütmeye Avustralya ile kararlı olduklarını belirten Kurum, uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik fırsatları, zorlukları ve engelleri ele almak üzere ticaret konusundaki ilk diyaloğu da sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Ülkelerin verdikleri taahhütleri yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Kurum, şu değerlendirmede bulundu:

"Herkesin geçmişte verdiği taahhütleri yerine getirmesi için siyasi ivmeyi korumaya devam edeceğiz. Ulusal Katkı Beyanlarının, İki Yıllık Şeffaflık Raporlarının ve Ulusal Uyum Planlarının sunulması yönündeki çağrımızı güçlü bir şekilde sürdüreceğiz. Bağışçıların ise iklim finansmanı taahhütlerini yerine getirmesi ve Bakü Finansman Hedefinin hayata geçirilmesi yönünde ilerleme kaydetmeye başlaması gerekiyor."

"Güçlü bir bağlantı kurmak için güçlü adımlar atıyoruz"

Yarın Bonn'da COP31 yol haritasını açıklayacaklarını bildiren Kurum, şunları kaydetti:

"Yarın COP31 Eylem Gündemi'nin ana çerçevesini paylaşacağız. Sadece bir çerçeveyi değil, somut ve elle tutulur hedeflere dayalı bir eylem gündemini paylaşacağız. COP30'dan COP31'e güçlü bir bağlantı kurmak için ve uygulama dönemini gerçek dünyaya taşımak için güçlü adımlar atıyoruz. Müzakereler ve sahadaki uygulamalar arasında net bir çizgi var. Biz her iki ayrı çalışma akışından en yüksek verimi nasıl alırız? Müzakere çıktılarını sahaya en doğru şekilde nasıl yansıtırız? Yarın buna ilişkin yol haritamızı açıklıyor olacağız.

Bizim yol haritamız son derece net, çıktıları belli olan, bilime dayalı bir sürece işaret edecek. Hatta bir adım ileri gideceğiz. Hedeflerimizi somut rakamlarla paylaşacağız. Alınan kararları sahada somutlaştırmak için atacağımız adımları yarın ilan edeceğiz. Paris Anlaşması'nın ikinci on yılında COP31 Eylem Ajandası ilk Küresel Durum Değerlendirmesi'nin sonuçlarını hayata geçirecek, ikinci on yıla güçlü bir başlangıç yapacağız."

Kaynak: AA

Politika, Enerji, Güncel, COP31, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel COP31 Eylem Gündemi Yarın Açıklanacak - Son Dakika

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